Özersay: Görünen o ki yeknesak bir uygulama yok

HP Genel Başkanı Kudret Özersay , sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, aşı yaptıran vatandaşlarla konuştuğunu belirtti.

Özersay’ın açıklaması şu şekilde:

Gerek 70 yaş üzerinde olan Annem, gerekse komşuları ve diğer tanıdığım ve aşı olmuş olan vatandaşlarımızla konuşuyorum. Görünen o ki bazı yerlerde aşı yapmazdan önce aşı olacak kişinin herhangi bir rahatsızlığı var mı ya da ilaç kullanıyor mu diye SORULMUYOR, bazı yerlerdeyse önce bu sorular SORULUYOR ve aşı ona göre yapılıyor. Bazı vatandaşlar şeker, kalp pili ve benzeri hususları kendileri sorduklarında “onu doktorunuza soracaksınız, biz bilmeyiz” yanıtı alabiliyorlar mesela. Yani görünen o ki YEKNESAK BİR UYGULAMA YOK.