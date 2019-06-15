Eljif Elmas’a Milan kancası

Milan Eljif Elmas transferi için, Fenerbahçe ile görüşme halinde. Fenerbahçe’nin Makedon yıldızı Eljif Elmas’ın talipleri artıyor.

Inter, Napoli, Fiorentina, Borussia Dortmund ve Atletico Madrid’in transfer listesinde olduğu konuşulan 19 yaşındaki futbolcu için Milan da devreye girdi.

Football Italia’nın haberine göre Fenerbahçe ile Milan arasında görüşmeler sürerken Eljif Elmas’a 20 milyon euro değer biçildi.

Daha önce Empoli’den Rade Krunic için 8 milyon euro öneren Milan’ın Eljif Elmas girişimi sonrası bu transferi askıya alabileceği de yazıldı.

2017’de Makedonya temsilcisi Rabotnicki’den transfer edilen Eljif Elmas, Fenerbahçe formasını 55 kez giydi ve 6 gol – 2 asistlik bir performans sergiledi.

Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı’yla ise 12 maçta 2 gol attı.