FutbolSpor

Rodallega Denizli’de

15 Haziran 2019

Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega’yı Denizli’ye getirdi. Yıldız futbolcu ile masaya oturan yönetim, anlaşma zemini arıyor.

Denizlispor dış transferde önemli bir adıma hazırlanıyor. Son olarak Trabzonspor forması giyen Hugo Rodallega’nın dün akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na inerek özel bir araçla Denizli’ye geldiği öğrenildi.

Kolombiyalı golcü ile masaya oturan yönetim, anlaşma zemini arıyor. Rodallega’ya yıllık 1.1 milyon eurodan 2 senelik sözleşme teklif edildiği de konuşuluyor. Ayrıca Denizlispor’un bugün 2 futbolcuya da imza attırması bekleniyor.

33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 422 maça çıktı. Bu müsabakalarda 135 gol, 43 asist kaydeden başarılı oyuncu, geride kalan sezonda Trabzonspor’da ise 16 gol, 3 asistle oynadı.

Rodallega, CBJ Cali, Quindio, Deportivo Cali, Monterrey, Atlas, Necaxa, Wigan, Fulham, Akhisarspor ve Trabzonspor’da forma giydi.

Etiketler


İlgili Makaleler

Cimnastikçiler, panayıra renk kattı

15 Haziran 2019

Kartal ve Hamitköy finalde

15 Haziran 2019

Oklar demir için atılacak

15 Haziran 2019

Ve ikizler Düzkaya’da

15 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı