Cimnastikçiler, panayıra renk kattı

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği cimnastikçileri, Kozanköy’de düzenlenen “Hellim – Pastelli Panayırı”na renk katıldılar.

Cimnastik branşında etkinlik ve yarışma olmamasının eksikliğini katıldıkları panayırlarda yaptıkları gösterilerle gideren cimnastikçiler, yaptıkları şovlarla, “Hellim – Pastelli Panayırı”na katılan misafirlere güzel vakitler yaşattılar.

Hasan Sapsızoğlu’nun başantrenörlüğünde, antrenörlerinin komutlarıyla en zor hareketleri başarıyla sergileyen Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği cimnastikçileri, alkışlarla alandan ayrıldılar.