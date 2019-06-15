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Cimnastikçiler, panayıra renk kattı

15 Haziran 2019

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği cimnastikçileri, Kozanköy’de düzenlenen “Hellim – Pastelli Panayırı”na renk katıldılar.

Cimnastik branşında etkinlik ve yarışma olmamasının eksikliğini katıldıkları panayırlarda yaptıkları gösterilerle gideren cimnastikçiler, yaptıkları şovlarla, “Hellim – Pastelli Panayırı”na katılan misafirlere güzel vakitler yaşattılar.

Hasan Sapsızoğlu’nun başantrenörlüğünde, antrenörlerinin komutlarıyla en zor hareketleri başarıyla sergileyen Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği cimnastikçileri, alkışlarla alandan ayrıldılar.

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