Fenerbahçe’nin hedefi Konoplyanka

Fenerbahçe, Konoplyanka transferi için çalışmalarını sürdürüyor. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadroda düşünmeyen Schalke’nin, Ukraynalı futbolcunun bonservisinde kolaylık sağlayabileceği öğrenildi.

Sol kanada takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de hedef, Yevhen Konoplyanka.

Bir süredir 29 yaşındaki futbolcuyu takip eden sarı lacivertliler, milli maçların bitmesiyle birlikte Ukraynalı futbolcu için görüşmelere başladı.

Konoplyanka’nın, sarı lacivertlilere olumlu baktığı gelen haberler arasında.

Schalke 04 takımının teknik heyeti de, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ukraynalı futbolcuyu takımda tutmak istemiyor.

Fenerbahçe’nin deneyimli sol kanat futbolcusunu düşük bir bonservis bedeliyle transfer edebileceği, Alman kulübünün bonserviste sorun çıkarmayacağı öğrenildi.

Ukrayna ekibi Dnipro ve ardından İspanyol Sevilla’daki performansıyla dikkatleri çeken Konoplyanka, Schalke’de kiralık oynadığı bir sezonun ardından 12 buçuk milyon avroya Alman ekibine transfer oldu.

Ukrayna’nın 5-0 kazandığı Sırbistan maçında ağları iki kez sarsan başarılı oyuncu, 1-0 kazanılan Lüksemburg maçında da 80 dakika sahada kaldı.

82 kez Ukrayna Milli formasını giyen Konoplyanka, bu maçlarda 21 gol kaydetti.