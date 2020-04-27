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El ve cilt dezenfektanları Devlet Hastanesi’ne teslim edildi

27 Nisan 2020

Gazimağusa Türk Maarif Koleji Kimya Laboratuvarlarında üretilen antiviral el ve cilt dezenfektanları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne teslim edildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğretmenleri tarafından hazırlanan dezenfektanları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Adil Özyılkan’a teslim etti.
Üretilen dezenfektanlar hastane içerisinde ihtiyaç duyulan noktalarda kullanılacak.

Bakan Çavuşoğlu teslim sırasında yaptığı konuşmada öğretmenlerin ihtiyaç duyulduğunda sorumluluk alarak topluma liderlik ettiğini ayrıca bu süreçte halka moral verdiği belirterek görev alan tüm öğretmenlere teşekkür etti.
Kurumlar arası işbirliğinin önemine de vurgu yapan Çavuşoğlu, üretilen ürünlerin sağlık çalışanlarına, polislere ve elzem görev yürüten çalışanlara dağıtılacağını söyledi.

Başhekimi Dr.Adil Özyılkan ise hastanede bu tür tıbbi malzemelere ihtiyaç duyduklarını belirterek öğretmenler tarafından üretilen malzemeleri hastane içerisinde ihtiyaçlı bölümlere dağıtarak kullanacaklarını kaydetti.
Özyılkan ayrıca süreç içerisinde üretimleriyle sağlık çalışanlarına verdikleri desteklerden dolayı tüm öğretmenlere teşekkürlerini iletti.



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