Tatar,Belediyeler Birliği Kriz Yönetimi Kurulu üyeleriyle görüştü

Başbakan Ersin Tatar, Belediyeler Birliği Kriz Yönetimi Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü. Görüşmeye Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, artık hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağına vurgu yaparak “yeni bir döneme, yeni bir sayfaya, yeni bir başlangıca hazır olmalıyız.”dedi.

Başbakan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak, bir devlet olmanın sorumluluğu içerisinde, bu süreci yönetmeye çalıştıklarını belirterek “ortada bir başarı vardır. Ancak bundan sonrası için beraber hareket etme durumundayız. Gerçeklere bağlı olarak, ekonomiye bağlı olarak, imkanlarımıza bağlı olarak herkes kendine düşen özveriyi yapmak durumundadır” dedi.

Başbakan Tatar, dünyadaki olağanüstü durumların devam ettiğine dikkat çekerek “Önümüzü göremiyoruz. Biz oldukça küçük bir ülke olarak daha iyi yönetebilecek bir durumdayız. Rakamlara bakıldığında kendi sınırlarımız içinde kontrol altına alabildiğimiz anlaşılıyor. Her gün açıklanan vakalara baktığımızda bizde kontrol altına alınmış gibi görülüyor. Ancak tedbiri elden bırakmamak lazım. Sorumluluk bilinci içinde temastan, kalabalıktan uzak hareket etmeye devam edilmelidir.” dedi.

“Bilim kurullarından alınan tavsiye kararlarına bağlı olarak 4 Mayıstan sonra açılımlar olabilir”

Bilim kurullarından alınan tavsiye kararlarına bağlı olarak 4 Mayıstan sonra açılımlar olabileceğine de değinen Başbakan, 3 Bakan’ın konu üzerinde çalıştığını, tavsiye kararları da aldıklarını belirterek “sizlerden alacağımız önerilerle bunlar şekillenecektir. En son okullar ve devlet daireleri açılacaktır.” dedi.

Halkımızın elzem ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasında hükümet kadar Belediyelerin de büyük bir çaba ortaya koyduğunu belirterek bu özverili çalışma ve gayretleri için Belediye Başkanları ve Belediye çalışanlarını kutlayarak teşekkür etti .

“Belediyelerin farklı durumları vardır. sorumlulukları, mükellefiyetleri vardır”

“Çok büyük bir sıkıntı yaşanmadan bu temel hizmetler yapılmıştır ve belediyelerde görevlerini layıkıyla yerine getirmiştir.” diyen Başbakan, bundan sonraki süreçte mali boyutu ile Maliye Bakanı ile yaptığı görüşmelerde belediyelerin konusunu da ele aldıklarına vurgu yaparak “ Belediyelerin farklı durumları vardır. Sorumlulukları, mükellefiyetleri vardır. Devletten aldığı katkılar vardır. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapılmaktadır yapılacaktır. Rakamlarla alakalı ortaya konan iradeyi herkesin paylaşması gerekmektedir. Bundan herkesin payına düşen özveri olacaktır. Bu mali sorumluluğu paylaşacaktır. Bir kriz yönetiyoruz ve bu krizin nasıl sona ereceğini tahmin etmek çok zordur. Amacımız bu krizden başarıyla çıkmaktır. ” dedi.

“ESKİYE DÖNÜŞ ÇOK ZAMAN ALACAK… TÜM PAYDAŞLAR SORUMLULUK ALMALI”

Yaz ayalarında bir hareketlilik yaşanmasının beklendiğine de vurgu yapan Başbakan, eskiye dönüşün çok zaman alacağını ve bundan dolayı tüm paydaşların sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekti.

Başbakan Tatar, “İlk önce sağlık dedik. Halkımızın da duyarlı davranmasıyla bir başarıya imza attık. Ekonomi boyutuna gelince, kaynak arayışı, kaynakların dağıtımı bu özverilerin paylaşımı konusunda bütün paydaşlar arasında yapılmaktadır, yapılmaya devam edecektir. Yerel yönetimler anlamında ise Maliye’nin yapmakta olduğu katkılar bulunmaktadır. Ancak bu tasarrufu da hep birlikte yapıyoruz ve bu süreci en iyi şekilde yürütmek için detayları görüşebiliriz. Bizim temel hedefimiz bu noktadan başarıyla çıkabilmesi, halkımıza hizmetlerin aksamadan devam ettirilmesidir “ dedi.

“Ülkeden 56 bin kişi çıkış, 13 bin kişi de giriş yaptı… nüfusta %10 azalma oldu”

Muhaceretten alınan bilgiye atıf yaparak 9 marttan itibaren ülkeden 56 bin kişinin çıkış yaparken 13 bin kişinin de giriş yaptığına dikkat çeken Başbakan, toplam nüfusa bakıldığında %10 azalma olduğuna vurgu yaptı.

“Bu sizin hizmetleriniz açısından da önemlidir çünkü sayısal olarak da hizmet azalacaktır. Korona öncesi ve sonrası yoğunluklu olan bölgelerde artık eski yoğunluk da olamayacak. Bu nedenle hizmetlerin de bu çerçevede yeniden de gözden geçirilerek daha verimliliği öne çıkaracak, mali ve idari bir takım yeni kararların alınması gerekir. Sürecin sonunu şimdiden öngörebilmek mümkün değildi. Tedbirler almak, daha makul süreçlerin yaşanması için herkes sorumluluk almak durumundadır.

Yerel yönetimler merkezi hükümetten sonra vatandaşa direkt hizmet götürmektedirler. Daha tasarruflu bir dönem olacaktır. Bu gerçeklere göre düzenlemeler olacaktır.” dedi.

Özçınar: Yerel yönetim ayağı bu krizde olmazsa olmaz

Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar ise yaptığı konuşmada, Belediyeler Birliği Kriz Yönetim Kurulu olarak daha katılımcı, daha çözüm odaklı olarak düşüncelerini aktarmak ve daha hızlı mesafe kat etmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, yerel yönetim ayağının bu krizde olmazsa olmaz olduğuna değindi.

Özçınar, hizmetlerin sekteye uğramaması adına yerinden hizmetin önemli olduğunu kaydetti.

“Yerel yönetimlerin güçsüzlüğü Devletin de çökmesine paraleldir “diyen Özçınar, “doğal olarak belediyeleri güçlü tutabilirsek, ayakta durabilmesi ekonomik hareketliliği de sağlayacağından ekonomiye de olumlu yansıyacaktır. Yerel yönetimlerin güçlü olması sektörleri de ayakta tutacaktır” şeklinde konuştu.

“Belediyelerden yapılan kesintinin büyük sıkıntı doğurduğu bir gerçek”

Belediyelerden yapılan kesintinin büyük sıkıntı doğurduğunun bir gerçek olduğuna değinen Özçınar, Yerel yönetimlerin güçlü yapısının önemine dikkat çekti ve konuyla ilgi hazırladıkları bilgi notunu Başbakan’a takdim edeceklerini de söyledi.