El-Sen: Bu son uyarımız, herkes aklını başına alsın!

El-Sen Teknecik elektrik santralinde çalışanların sağlıksız koşullarda çalışmaya devam ettiğini belirterek bu sorunun inatla çözülmediğini vurguladı. El-Sen açıklamasında “Sendika olarak Teknecik’i kapatmamız artık an meselesidir. Başta Başbakan Ersan Saner ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile tüm kabineyi Teknecik Elektrik Santrali’ne bekleriz. Eğer bu yoğun kokuya ve sağlıksız olan ortama onlar dayanabilirse, biz de sözlerimizi geri alırız.” ifadeleri kullanıldı. Açıklama şöyle: Şu anda Teknecik Elektrik Santrali’nde emekçi kardeşlerimiz yoğun koku nedeniyle maskelerini takıp halka hizmet etmeye devam etmektedir.

Dayanılmaz koku altında hasta olma riskiyle çalışan KIB-TEK emekçilerinin bu sorunu inat ve ısrarla çözülmüyor, aksine hala laf kalabalığı yapılıp gerçeklerle yüzleşilmiyor. Sendika olarak Teknecik’i kapatmamız artık an meselesidir. Başta Başbakan Ersan Saner ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile tüm kabineyi Teknecik Elektrik Santrali’ne bekleriz. Eğer bu yoğun kokuya ve sağlıksız olan ortama onlar dayanabilirse, biz de sözlerimizi geri alırız.