Çelik bariyerlere çarparak durabildi

Haspolat çemberi yakınlarında bu akşam saat 21:00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunun Haspolat çemberi yakınlarında, 27 yaşındaki sürücü 181 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RA 235 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Haspolat çemberini geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptı.
Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.