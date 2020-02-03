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Einstein bir kez daha haklı çıktı

3 Şubat 2020
Albert Einstein

Bilim insanları kendi etrafında dönen yıldızların uzay zamanda girdap yaratabildiğini belirledi. Bu çalışma sonrası Albert Einstein bir kez daha haklı çıktı.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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