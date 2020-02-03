Einstein bir kez daha haklı çıktı

Bilim insanlar\u0131 kendi etraf\u0131nda d\u00f6nen y\u0131ld\u0131zlar\u0131n uzay zamanda girdap yaratabildi\u011fini belirledi. Bu \u00e7al\u0131\u015fma sonras\u0131 Albert Einstein bir kez daha hakl\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\r\nBilim insanlar\u0131 kendi etraf\u0131nda d\u00f6nen g\u00f6k cisimlerinin uzay zaman\u0131 b\u00fckebildi\u011fi ve s\u00fcr\u00fckleyebildi\u011fini kan\u0131tlad\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiliz\u00a0Independent\u00a0gazetesinde yer alan habere g\u00f6re, yakla\u015f\u0131k 20 y\u0131l s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fma sonras\u0131 elde edilen bu bilgi sayesinde ilk kez 100 y\u0131l \u00f6nce ortaya konan teoriyi kan\u0131tlad\u0131.\r\n\r\nEkip s\u00f6z konusu sonuca bir beyaz c\u00fccenin yo\u011fun k\u00fctle \u00e7ekimine yakalanarak y\u00f6r\u00fcngesinde kapana k\u0131s\u0131lan PSR J1141-6545 isimli gen\u00e7 bir\u00a0pulsar\u00a0\u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015farak varabildi.\r\n\r\nBilim insanlar\u0131\u00a0pulsardan\u00a0gelen at\u0131mlar\u0131 20 y\u0131l boyunca d\u00fczenli olarak \u00f6l\u00e7t\u00fc ve bu at\u0131mlardaki de\u011fi\u015fiklikleri takip etti.\r\n\r\nBu \u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fcn sonunda elektromanyetik dalga at\u0131mlar\u0131nda sapma ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ke\u015ffedildi.\r\n\r\nBu teori ilk olarak, Einstein'\u0131n genel g\u00f6relilik teorisini yay\u0131mlamas\u0131ndan \u00fc\u00e7 y\u0131l\u00a0sonra\u00a0 Avusturyal\u0131\u00a0matematik\u00e7iler Josef Lense ve\u00a0Hans\u00a0 Thirring t araf\u0131ndan ortaya at\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n