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Super Bowl 2020’nin kazananı belli oldu

3 Şubat 2020
Super bowl

ABD’nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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