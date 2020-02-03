4’te 4 yaptılar

GG’NİN HASRETİ 9 MAÇA ÇIKTI: Süper Lig’de haftanın kapanış gününde Gençlik Gücü’nü konuk eden Merit Alsancak Yeşilova rakibini 3-1 mağlup ederek ligde üst üste 4üncü galibyetini alırken, Gençlik Gücü ise galibiyet hasretini 9 maça çıkardı ve ligin son sırasına geriledi

Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Engin Akkagün, Mustafa Torun

Merit Alsancak Yeşilova 3-1 Gençlik Gücü

90.Kemal Molla 14.Raif Denktaş Pehlivan

14.Emin Atabek 4.Hacı Durdu Özer

4.Mejdi Direniş 7.Cahit Solkanat

7.Memduh Sarıoğlu (Dk.88 Aşkın Kavaklı)

10.Burak Koçar 17.Lawrence Ogbe

(Dk.90 Ahmet Karlankuş) (Dk.46 Arif Öztürk)

11.Emmanuel Mbah 18.Erdoğ Barkınay

19.Yasin Doğan 19.Ümitcan Babahan

(Dk.63 Mustafa Vardi) (Dk.60 Hikmet Çelikel)

32.Quıncy Oseı 28.Berke Zorba

34.Fıdelıs Irıa 33.Prınce Boateng

46.Vakkas Kaynarca 55.Nsıdıbe Lınus Olıver

99.Bıll Osman Beyza 77.Tayfun Doğan

(Dk.82 İlyas Niyazi) 99.Nyanguıla Kalonjı

Goller

Dk.20 Burak Koçar Dk.62 Nyanguıla Kalonjı

Dk.45 Bıll Osman Beyza (P)

Dk.90 İlyas Niyazi

K-Pet Süper Lig’in 17. hafta karşılaşmasında ligde zor günler geçiren Gençlik Gücü, Merit Alsancak Yeşilova’ya konuk oldu. Ev sahibi ekip 20.dakikada Burak Koçar’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Farkı ikiye çıkarmak isteyen Merit Alsancak Yeşilova, ilk yarının son anlarında penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Bill (Mehmet) Osman, topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0’a getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca ev sahibi takım devreyi 2-0’lık üstünlükle tamamladı.

Gençlik Gücü, 62. dakikada Kalonji’nin attığı golle farkı bire indirse de maçta başka gol atamadı.

Ev sahibi ekip Merit Alsancak Yeşilova’dan İlyas 90. dakikada attığı golle skoru 3-1’e getirdi ve maç bu gol ile 3-1 sona erdi. Merit Alsancak Yeşilova ligde üst üste dördüncü maçını galibiyetle kapatarak puanını 32’ye yükseltirken, Gençlik Gücü galibiyet hasretini 9 maça çıkardı ve 10 puanda kalarak ligin en alt sırasına geriledi.