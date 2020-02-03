Ali YÖNEY

Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda 2-0 mağlup durumdan 3-2’lik skorla galip olan ev sahibi Küçük Kaymaklı 3 puanın sahibi oldu. Kaymaklı adına ilk devresi kötü geçen maçın sonu güzel bitti.

Dün K.Kaymaklı “kazanan haklıdır” gerçeğini yaşandı. Kaymaklı, kötü oynarkan bile kazanmayı bildi.

K.Kaymaklı’yı oyunda tutan neden, devre sonlanırken penaltıdan attığı gol oldu. Tek farklı skorla devreyi kapattılar.

İkinci devre geriye yaslanan Düzkaya karşısında oyunu rakip alana yıktılar.

Niyazi Hoca saha içi organizasyonunu yeniden şekillendirdi. Üçlü savunma, orta sahada daha fazla adamla üstünlük kurdu. Hücumda etkili ataklar geliştirdiler. Rakip savunmanın hata yapmasını sağladılar ve bu konuda başarılı oldular.

Osita’nın golü güzeldi. Hatalı başlayan oyunda, yerinde müdahalerle doğruyu bulan Kaymaklı 3 puanı almayı bildi.

Düzkaya mücadeleye iyi başladı. İlk devre mücadelesinde oyunda üstün olan taraftı. Üstün oldukları dakikalarda gol atma başarısını gösterdiler. Bireysel hatalar sonrası kalelerinde iki penaltıya sebebiyet verdiler.

İkinci devrenin başında orta sahada görev alan Yannick ve Binya sakatlanıp oyuna devam edemediler. Yerlerine dahil olan oyuncular da başarılı olamadı. Düzkaya’da oyunu kendi sahasında kabul edip, geriye yaslanıp skoru koruma düşüncesi olmadı. Bireysel hatalar sonrası kalelerinde gol görmeleri sonucu kaybettiler.

Sakatlıklar büyük şansızlıktı. Futbol bir devrelik oyun değildir. Düzkaya’dan Ahmet Can’ın ilk devre kazanılan iki golde katkısı oldu. Benim düşünceme göre maçın sonucuna en çok üzülen de o olmuştur.

K.Kaymaklı yanlış başlayan oyunda doğruları yapıp kötü mücadele vermesine rağmen kazanmayı bildi. Düzkaya ise şansızlık yaşadı. İki kilit oyuncusunun sakatlık yaşayıp oyuna devam edememeleri büyük etken oldu. Hakemler başarılı yönetim gösterdiler.