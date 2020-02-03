Kıbrıs

Girne’ye 4 saat elektrik verilemeycek

3 Şubat 2020
elektrik kesintisi

Girne’de bazı bölgelere yarın yaklaşık 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre,  orta gerilim şebekesindeki bakım çalışması nedeniyle 09.30- 13.30 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

“Atakara Market, Nurel Apt. Sitesi, Ankara Caddesi, Barış Sokak, Mesas Sitesi, yeni İleli Market, Green Petrol ve civarı, Gençlik Kampı, Huzurevi bölgesi, Dolmacı Süpermarket bölgesi ve Sakarya Sokak.”



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