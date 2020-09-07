Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: Okullarda eğitime devam edilecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yüz yüze eğitime 1 Ekim’e kadar ara verileceği yönünde çıkan haberleri BRT’ye değerlendirdi.

Çavuşoğlu, pozitif vakaların artması nedeniyle 1 Eylül’de açılması gereken okulları 14 Eylül’de açmayı kararlaştırdıklarını belirterek, 1 Eylül kararını 14 Eylül’e ertelediklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, oryantasyon maksatlı olarak ilköğretim ikinci sınıfa kadar okullar ve eğitim kurumlarını ise açtıklarını hatırlattı.

Okulları ziyaret ettiğini, çocukların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına udyğunu gözlemediğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, güzel bir açılım yaptıklarını belirtti.

Eğitime devam kararının sağlık bakanlığındaki uzmanların görüşleri doğrultusunda yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, okullarda eğitime devam edileceğini kaydetti.

Akdoğan ve İnönü’deki eğitim kuruluşlarındaki eğitimi durdurduklarını anımsatan Çavuşoğlu, okullar kapanıyor diye çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, “Okullarla ilgili bir karar alınacaksa bakanlar kurulunda alınacak. İnfial yaratmaya gerek yok” dedi.

Öğretmen sendikalarının eylem yapacak olmasından ise üzüntü duyduğunu belirten Çavuşoğlu, “Hafta sonu ilköğretim sendikası ile telefonda görüşme yaptık, fikirlerimizi paylaştık. Böylesi açıklama yanlıştır. Biz görev, yetki ve sorumluluğumuzu biri istedi diye başka birine devretmiyoruz” diye konuştu.