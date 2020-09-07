Türkiye

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti

7 Eylül 2020
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Türkiye‘de 7 Eylül tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 57 kişi hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin730’a yükseldi. Vaka sayısı ise 1703 artarak 281 bin 509 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 7 Eylül’de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1703yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 57 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 730’a, toplam vaka sayısı ise 281 bin 509’a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1047 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1047 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 252 bin 152’ye yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 883 bin 463, ağır hasta sayısı 1047, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6 oldu.


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