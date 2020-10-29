Efsane oyun Assassin’s Creed dizi oluyor

Bir efsane oyun daha dizi olarak seyirci karşısına çıkacak. Assassin’s Creed oyununun dizisi için çalışmalar başladı.

Bir efsane video oyunu daha dizi oluyor.

Ubisoft Film & Television’dan Jason Altman ve Danielle Kreinik’in yönetici yapımcılığını üstleneceği Assassin’s Creed dizisi için hazırlıklar başladı.

Jason Altman, “10 yıldan fazla bir süredir, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayran, “Assassin’s Creed” markasının ikonik bir seri haline gelmesine yardımcı oldu. Assassin’s Creed dizisi yaratmaktan dolayı heyecan duyuyoruz ve Assassin’s Creed evrenindeki bir sonraki destanı geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.