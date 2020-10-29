Bilim insanları bir kılıçbalığının, köpekbalığını neden öldürdüğünü araştırıyor

Bilim insanlarına göre saldıran balık, rekabetin fazla olduğu bir çevrede besinini güvenceye almaya çalışmış olabilir.

Bilim insanları ölümcül bir köpekbalığı saldırısını araştırıyor, ancak bu beklediğiniz türden bir saldırı değil.

Bu yıl dev bir dişi sapan köpekbalığının ölü halde Libya’da bir sahile vurması üzerine araştırmacılar, katilin neden saldırmış olabileceğini anlamaya çalışıyor.

Icthyological Research dergisinde yayımlanan makalede 4,5 metrelik köpekbalığının bir kılıçbalığının kılıcı tarafından yaralandığı ifade edildi. Kılıcının köpekbalığının başına girdiği ve ana sinirlerle kan damarlarının hasar gördüğü veya kesildiği belirtildi.

Tüyler ürpertici sahne, Nisan’da vatandaş bilimciler tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Görüntülerde, köpekbalığının içinde kırılmış ve gaga olarak bilinen 30 santimetre civarındaki bir kılıçbalığı bıçağı görülüyor. Araştırmacılar, saldırgan kılıçbalığının yaklaşık 3 metre uzunluğa sahip olduğunu tahmin ediyor.

Bilim insanları kılıçbalığı yaralamalarının “nadir olmadığını” ama bu olgunun tam olarak anlaşılmadığını yazıyor. Cansız objelere gaga saplanması genellikle kaza olarak değerlendirilirken, yazarlar kılıçbalıklarının korkunç gagalarını silah olarak kullandığına yönelik kanıtların arttığını söylüyor.

The New York Times’ta yayımlanan bir habere göre, benzer bir köpekbalığı ölümü 2016’da İspanya’nın doğusundaki Valencia’da gerçekleşti ve o zamandan beri 6 vaka daha kaydedildi.