Taçoy kurultay öncesi 3 ilçe merkezine ziyaret gerçekleştirdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, kurultay öncesi ada genelindeki üç ilçe merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

Taçoy’un basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, “UBP içi bütünlük mesajı vermek amacıyla” kurultay öncesi ilçe merkezlerine giden Taçoy tabanın ilgisine teşekkür etti.



İlçe başkanlarının ve partililerin cumhurbaşkanlığı seçim süreci boyunca üstün gayret gösterdiğini ifade eden Taçoy, “Yeni dönemde de aynı birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız” dedi.

Taçoy, ülkenin içinden geçtiği bu zor dönemde UBP’ ye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:



“İnanıyoruz ki, tabanımızın verdiği destekle kazanacağız. İçimizdeki bağlılık ile ülkemize hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde gösterdiğimiz emeği, ülkemiz için de göstereceğiz.”

Taçoy, ilçe merkezlerinde vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Üyelerin kurultaya gelerek demokrasiye katkıda bulunmalarını isteyen Taçoy, “Kurultayımız ile ülkeye bütünlük mesajı vereceğiz ve ulusal birliğimize katkı yapacağız” ifadelerini kullandı.