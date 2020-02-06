Eczaneler ilaç bekliyor

A tipi influenza virüsü olarak da bilinen H1N1 virüsünün sebep olduğu domuz gribi, son günlerde birçok kişide teşhis edildi. Virüsün tedavisi mümkün ancak, tedavi için reçete edilen ilaca ulaşmak çok da kolay değil

Kardelen GÖKSU

KKTC’de son 20 gündür grip şikayeti ile doktora başvuran hasta sayısında artış olduğu belirtilirken, birçok hastaya H1N1 virüsünün neden olduğu domuz gribi teşhisi konulduğu kaydedildi.

Virüsün tedavisi artık tek bir ilaçla mümkün ancak KKTC’de geçen haftaya kadar devlet tarafından hastaya tedarik edilen ilaç artık yataklı tedavi görmeyen kişilere devlet tarafından verilmiyor. Hasta, ilacı özel eczanelerden satın almak zorunda kalıyor ancak bu da çok mümkün olmuyor. Devletin stoklarında bile sınırlı olan ilaç her eczanede ve yeterli sayıda bulunmuyor.

Aynı zamanda gazetemize konuşan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, ilacın adaya girmesi için 2 hafta önce İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden izin alındığını dile getirirken ilacın adaya gelme sürecinin 5 ila 15 gün arasında olduğunu da söyledi. Öksüz, aynı zamanda Domuz Gribinin tedavisinde kullanılan bu ilacın tüm eczanelerde şurup ve tablet şeklinde satılacağını, ilacın, şurup fiyatının 65 TL, tablet fiyatının ise 62 TL olduğunu söyledi.

Eczacılar ilaç bekliyor

Havadis’e konuşan bazı eczacılar, geçen haftaya kadar ilacın hastaya devlet tarafından tedarik edildiğini ancak artık devletin stoklarında da sınırlı miktarda olduğundan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin Sağlık Bakanlığı ile ilacın satışının özel eczanelerde de yapılması yönünde anlaşma yaptığını belirtti.

Eczacılar, reçetelerin arttığını ancak ilacın henüz tüm eczanelere dağıtılmadığını söyledi.

Fulden Donangil:

“Normal şartlarda domuz gribi ilacı hastanelerde verilirdi, şuan stoklarında olmadığı için Eczacılar Birliği, eczanelerde satılması için anlaşma yaptı. Tabii ki bize de reçeteleri şuanda geliyor. Domuz gribi yaygınlığı şuanda çocuklarda daha fazla. Yetişkinlere kapsül çocuklara ise şurup şeklinde veriliyor ancak ilacın etken maddesi aynı. Domuz gribine yakalanan kişilerin bağışıklık sistemini güçlü tutması lazımdır.”

Necmi Alpdoğan:

“Piyasaya henüz yeni gelen domuz gribi ilacı eczanelerde yeterli miktarda bulunmamaktadır. Hastanede grip salgınıyla ilgili artış olması, eczaneleri de etkiledi ve yoğunluk eczanelerde söz konusudur. Hastalıktan korunması için sürekli el yıkanmalı, maske takılmalı, el dezenfektanları kullanılmalıdır.”

Umut Öksüz:

“Adamıza ilaçların yüzde 80-90’ı Türkiye’den gelmektedir, eczanelerimizde ve hastanelerimizde ilaçların yer alması içinse İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin izni gerekmektedir. Adamıza gelecek olan Domuz Gribi ilacının izni 2 hafta önce verildi, ön izin gerçekleştikten sonra ecza depoları Türkiye’den sipariş verdi. Domuz gribi tedavisinde kullanılan ilacın adamıza gelme süreci 5 ve 15 gün arasındadır. Şuanda bazı özel eczanelerde olan ilaç birçok eczanede ise hala yok. Domuz gribinin tedavisinde kullanılan bu ilaç tüm eczanelerde şurup ve tablet şeklinde satılacaktır. İlacın şuanda şurup fiyatı 65 TL, tablet fiyatı ise 62 TL’dir.”