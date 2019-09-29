FutbolSpor

Düzkaya’dan siftah: 0-2

29 Eylül 2019

Süper Lig’in 3. Haftasında Merit Alsancak Yeşilova’ya  konuk olan Düzkaya ilk galibiyetini aldı

DÜZKAYA DEPLASMANDA KONE İLE GÜLDÜ: Süper Lig’in 3. Haftasında güçlü rakibi Yeşilova’ya konuk olan Düzkaya Kone’nin 2. Yarıda bulduğu 2 golle deplasmandan 3 puanla ayrıldı

Yer: Karaoğlanoğlu, Orhan Dural Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Sabriye Atikoğlu, Engin Akkagün

Merit A Yeşilova             0 – 2      Düzkaya                                             

90.Kemal Molla                                               25.Ali Karal

(Dk.67 İrfan)                                     16.Augustın Bınya

14.Emin Atabek                               4.Ismael Kone

4.Mejdi Direniş                                6.Hasan Yanaroğlu

6.Mustafa Salk                                 7.Ahmet Can Temel

7.Memduh Sarıoğlu                       9.Serkan Zeyin

10.Burak Koçar                                12.Salih Zencirkıran

(Dk.58 Yasin)                                     (Dk.87 Batuhan)

11.Emmanuel Mbah                      21.Chrıstıan Tchamı

12.Salih Say                                       (Dk.90 Berke)

23.Esosa Irogue                                               23.Yunus Emre İleli

50.Fıdelıs Irıa                                     48.Emre Bayırlı

(Dk.58 İlyas)                                      (Dk.90 Erhan)

99.Bılly Mehmet                              61.Ahmet Karal

Goller:

Dk.56 Ismael Kone

Dk.65 Ismael Kone

 

K-Pet Süper Lig’in 3. haftasında Merit Alsancak Yeşilova düzkaya’yı ağırladı. Karşılaşma’yı konu ekip Düzkaya 2-0 kazandı.

İlk yarıda karşılıklı ataklar gol getirmedi.

56.dakikada Ismael Kone’nin golüyle konuk ekip Düzkaya 1-0 öne geçti. 65.dakikada Kone kendisinin ve takımının 2. Golünü kaydetti. Karşılaşma 2-0 konuk ekip Düzkaya’nın galibiyetiyle son buldu.

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