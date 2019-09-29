Düzkaya’dan siftah: 0-2

Süper Lig’in 3. Haftasında Merit Alsancak Yeşilova’ya konuk olan Düzkaya ilk galibiyetini aldı
DÜZKAYA DEPLASMANDA KONE İLE GÜLDÜ: Süper Lig’in 3. Haftasında güçlü rakibi Yeşilova’ya konuk olan Düzkaya Kone’nin 2. Yarıda bulduğu 2 golle deplasmandan 3 puanla ayrıldı
Yer: Karaoğlanoğlu, Orhan Dural Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Sabriye Atikoğlu, Engin Akkagün
Merit A Yeşilova 0 – 2 Düzkaya
90.Kemal Molla 25.Ali Karal
(Dk.67 İrfan) 16.Augustın Bınya
14.Emin Atabek 4.Ismael Kone
4.Mejdi Direniş 6.Hasan Yanaroğlu
6.Mustafa Salk 7.Ahmet Can Temel
7.Memduh Sarıoğlu 9.Serkan Zeyin
10.Burak Koçar 12.Salih Zencirkıran
(Dk.58 Yasin) (Dk.87 Batuhan)
11.Emmanuel Mbah 21.Chrıstıan Tchamı
12.Salih Say (Dk.90 Berke)
23.Esosa Irogue 23.Yunus Emre İleli
50.Fıdelıs Irıa 48.Emre Bayırlı
(Dk.58 İlyas) (Dk.90 Erhan)
99.Bılly Mehmet 61.Ahmet Karal
Goller:
Dk.56 Ismael Kone
Dk.65 Ismael Kone
K-Pet Süper Lig’in 3. haftasında Merit Alsancak Yeşilova düzkaya’yı ağırladı. Karşılaşma’yı konu ekip Düzkaya 2-0 kazandı.
İlk yarıda karşılıklı ataklar gol getirmedi.
56.dakikada Ismael Kone’nin golüyle konuk ekip Düzkaya 1-0 öne geçti. 65.dakikada Kone kendisinin ve takımının 2. Golünü kaydetti. Karşılaşma 2-0 konuk ekip Düzkaya’nın galibiyetiyle son buldu.