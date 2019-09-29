MTG gaza bastı: 1-4

Süper Lig’in 3.haftasında Çetinkaya deplasmanından 3 puanla dönen MTG ilk galibiyetini aldı

10 KİŞİ KALAN EFSANE YERİNDE KAYIP: Süper Lig’in 3. Haftasında MTG’yi ağırlayan Çetinkaya 8.dakikada 10 kişi kaldı ve mağlup olmaktan kurtulamadı. MTG’nin gollerini Yasin, Ebi Peter, Dinopeter ve Uğur kaydederken sarı-kırmızılıların tek golü Amani’den geldi

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Emine Yarkın, Fatih Bardakçıoğlu

Çetinkaya 1 – 4 Mağusa Türk Gücü

99.Kani Kansu Çeliker 13.Ufuk Şimşek

2.Tunç Özgürgün 7.Yasin Kurt

(Dk.55 Cemal) 2.Mehmet Gürlü

7.Hakan Karacaoğlu 5.Halil Uçar

9.Çağdaş Arslan 6.Yusuf Beyazi

10.Herve Amanı 8.Adil Yalçın Uçar

(Dk.69 Burak) 10.Uğur Naci Gök

11.Mustafa Yaşınses (Dk.76 Justice)

16.Doğukan Demirman 15.Mehmet Erol

(Dk.74 Ali) (Dk.75 Nevzat)

19.Adenıyı Assogba 22.Ünal Kaya

33.Serkan Önet 27.Ebı Peter

55.Batuhan Calban (Dk.69 Sanuel Zokou)

90.Mathew Bonıface 88.Dınopeter Jude

Goller:

Dk.22 Herve Amani Dk.8 Yasin Kurt (P)

Dk.46 Ebi Peter

Dk.53 Dinopeter

Dk.71 Uğur Naci Gök

Kırmızı kart:

Dk.8 Batuhan Calban

K-Pet Süper Lig’in 3. haftasında henüz galibiyetle tanışmayan Çetinkaya ve Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi. Türk Gücü’nün çetinkaya’ya konuk olduğu karşılaşma 4-1 MTG’nin galibiyetiyle son buldu.

dakikada Peter gole giderken ceza sahası içerisinde Batuhan tarafından düşürüldü ve kazanılan penaltı atışını kullanan Yasin MTG’yi 1-0 öne geçirdi. Bu pozisyondan sonra Batuhan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 22.dakikada Herve’nin golüyle skora 1-1 eşitlik geldi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

46.dakikada Peter MTG’yi 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 53.dakikada Dinopeter’in golüyle Mağusa Türk Gücü skoru 3-1’e getirdi. 71.dakikada Uğur’un golüyle sar-yeşilliler durumu 4-1’e getirerek farkı 3’e çıkardılar. Karşılaşma bu skorla tamamlandı ve geçen sezonun şampiyonu ilk galibiyetini deplasmanda aldı.