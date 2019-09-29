Başkentin en hızlısı Nasser Al-Attiyah

Avrupa Ralli Şampiyonası’nın Kıbrıs ayağında dün yapılan Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı yine büyük ilgi gördü

LEFKOŞA’YI BİRLEŞTİRDİ: Kıbrıs Rallisi’nin Lefkoşa Seyirci Özel Etabı’nı yüzlerce hız tutkunu izledi. Lefkoşa’nın Güneyinden start alıp kuzeye geçen ve tekrar güneyde finiş gören araçların en hızlısı Orta Doğu Ralli Şampiyonu Katarlı pilot Nasser Al-Attiyah oldu. Kıbrıslı Türk pilot Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilisi de Lefkoşa etabını alkışlar eşliğinde tamamladı

Bu yıl 48’incisi gerçekleştirilen Kıbrıs Rallisi kapsamında düzenlenen Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı hız tutkunlarının göz pasını sildi. Avrupa’nın en önemli motorspor organizasyonu olarak gösterilen Kıbrıs Rallisi’ndeki Lefkoşa Şehir İçi Etabı, 2014 yılında ilk kez Lefkoşa’nın güneyi ile kuzeyini birleştirmişti. Araçlar Lefkoşa’nın güneyinden start aldıktan sonra Yiğitler Burcu’ndaki Taksim Sahası’ndan uçarak kuzeye geçiyor ve kuzey parkurunda sürdükten sonra Ledra Palas sınır kapısından geri dönüp yine güneyde finişe ulaşıyor.

Dünyanın önde gelenleri yarıştı

Dünya Ralli Şampiyonası’nın en önemli isimlerinden Finlandiyalı Mikko Hirvonen, Avrupa Ralli Şampiyonluğu yaşamış Rus sürücü Alexey Lukyanuk, Orta Doğu Ralli Şampiyonu Katarlı pilot Nasser Al-Attiyah, son yılların en dikkat çeken pilotu olan İngiliz rallici Chris Ingram gibi isimlerin de yarıştığı Kıbrıs Rallisi’nde Türkiye Ralli Şampiyonu Orhan Avcıoğlu da yer aldı. Ülkemizden Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilisinin de yer aldığı Lefkoşa Seyirci Özel Etabı’nda en hızlı zamana Katarlı pilot Nasser Al-Attiyah imza attı.

Yiğitler Burcu, Çetinkaya Kulübü ve Ledra Palas bölgesinde araçları takip eden hız tutkunları araçları alkışlar eşliğinde izledi.

Lefkoşa Şehir İçin Seyirci Özel Etabı’nda ilk 10 sıra şu şekilde oluştu:

Pilot-Copilot Araba Derece

1.Al-Attiyah Nasser – Baumel M. Volkswagen Polo GTI R5 3:06.4

2.Lukyanuk Alexey – Arnautov A. Citroën C3 R5 3:08.0

3.Ingram Chris – Whittock Ross Škoda Fabia R5 3:10.7

4.Herczig Norbert – Ferencz Ramón Volkswagen Polo GTI R5 3:12.3

5.Érdi jun. Tibor – Kovács S. Škoda Fabia R5 3:12.9

6.Hirvonen Mikko – Ottman Jarno Ford Fiesta R5 3:13.6

7.Mayr-Melnhof N. – Welsersheimb L. Ford Fiesta R5 3:13.6

8.Habaj Łukasz – Dymurski Daniel Škoda Fabia R5 3:16.1

9.von Thurn und Taxis A. – Ettel B. Škoda Fabia R5 evo 3:16.7

10.Al-Kuwari Abdulaziz – Clarke M. Škoda Fabia R5 3:17.0