Hamitköy zorlanmadı: 4-2

Süper Lig’in 3.haftasında Binatlı’yı konuk eden Hamitköy sahadan 3 puanla ayrıldı

HAMİTKÖY 3 PUANI 4 GOLLE ALDI: Süper Lig’in 3. Haftasında Binatlı’yı konuk eden Hamitköy Hasan(2), John ve Peter’in golleriyle sahadan 4-2 galip ayrılırken Binatlı’nın golleri ise Muammer ve Moses’dan geldi

Yer: Hamitköy, Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Necmi Bulut, Cemal Sarı

Hamitköy 4 – 2 Binatlı

1.Emre Nalbant 34.Oğuzhan Doşar

5.Halil İbrahim Çocuk 10.Berkem Korbay

7.Hasan Akkuyu 2.Menteş Mertkaya

8.Ömer Albayrak 8.Debola Ogunseye

(Dk.77 Ardahan) 11.Mehmet Neşe

9.Peter Imah (Dk.63 Serkan)

(Dk.51 Mahmut) 19.Mehmet Ali Avunç

10.Aksel Kaptanoğlu (Dk.46 Mustafa)

14.Mert Ateş 21.Bayram Özgüm

18.John Ebuka Okoye 23.Muammer Tip

21.Agit Altan 63.Behnam Habıbı

80.Oladele Oshobe 77.Alattin Yavuz

99.İbrahim Güler 99.Moses Akınade

(Dk.46 Mehmet)

Goller:

Dk.4 Peter Imah Dk.21 Muammer Tip

Dk.6 John Ebuka (P) Dk.43 Moses Akinade

Dk.24 Hasan Akkuyu

Dk.79 Hasan Akkuyu

K-pet Süper Lig’in 3. haftasında Hamitköy Binatlı’yı ağırladı. Karşılaşmadan önce her iki takımın da galibiyeti bulunmuyordu. Maçı ev sahibi Hamitköy 4-2 kazandı.

4.dakikada Hamitköy Peter’le 1-0 öne geçti. 6.dakikada ceza sahası içerisinde düşürülen Ebuka kazanılan penaltıyı kendisi kullandı ve durumu 2-0 yaptı. 21.dakikada Muammer’in golüyle skor 2-1 oldu. 24.dakikada Hasan durumu 3-1 yapan golü kaydetti. İlk yarının sonlarında topla buluşan Moses farkı bire indirdi ve ilk devre 3-2 Hamitköy’ün galibiyetiyle son buldu.

51.dakikada Hamitköy’den Peter sakatlanarak oyundan çıktı. 60.dakikada John Ebuka’nın kullandığı serbest atış yan direkten dışarı gitti. 79.dakikada Hasan kendisinin ikinci takımının ise dördüncü golünü kaydetti ve skoru 4-2 yaptı. Karşılaşma bu skorla bitti ve Hamitköy galibiyetle tanıştı.