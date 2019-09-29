Hamitköy zorlanmadı: 4-2

Süper Lig’in 3.haftasında Binatlı’yı konuk eden Hamitköy sahadan 3 puanla ayrıldı
HAMİTKÖY 3 PUANI 4 GOLLE ALDI: Süper Lig’in 3. Haftasında Binatlı’yı konuk eden Hamitköy Hasan(2), John ve Peter’in golleriyle sahadan 4-2 galip ayrılırken Binatlı’nın golleri ise Muammer ve Moses’dan geldi
Yer: Hamitköy, Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Necmi Bulut, Cemal Sarı
Hamitköy 4 – 2 Binatlı
1.Emre Nalbant 34.Oğuzhan Doşar
5.Halil İbrahim Çocuk 10.Berkem Korbay
7.Hasan Akkuyu 2.Menteş Mertkaya
8.Ömer Albayrak 8.Debola Ogunseye
(Dk.77 Ardahan) 11.Mehmet Neşe
9.Peter Imah (Dk.63 Serkan)
(Dk.51 Mahmut) 19.Mehmet Ali Avunç
10.Aksel Kaptanoğlu (Dk.46 Mustafa)
14.Mert Ateş 21.Bayram Özgüm
18.John Ebuka Okoye 23.Muammer Tip
21.Agit Altan 63.Behnam Habıbı
80.Oladele Oshobe 77.Alattin Yavuz
99.İbrahim Güler 99.Moses Akınade
(Dk.46 Mehmet)
Goller:
Dk.4 Peter Imah Dk.21 Muammer Tip
Dk.6 John Ebuka (P) Dk.43 Moses Akinade
Dk.24 Hasan Akkuyu
Dk.79 Hasan Akkuyu
K-pet Süper Lig’in 3. haftasında Hamitköy Binatlı’yı ağırladı. Karşılaşmadan önce her iki takımın da galibiyeti bulunmuyordu. Maçı ev sahibi Hamitköy 4-2 kazandı.
4.dakikada Hamitköy Peter’le 1-0 öne geçti. 6.dakikada ceza sahası içerisinde düşürülen Ebuka kazanılan penaltıyı kendisi kullandı ve durumu 2-0 yaptı. 21.dakikada Muammer’in golüyle skor 2-1 oldu. 24.dakikada Hasan durumu 3-1 yapan golü kaydetti. İlk yarının sonlarında topla buluşan Moses farkı bire indirdi ve ilk devre 3-2 Hamitköy’ün galibiyetiyle son buldu.
51.dakikada Hamitköy’den Peter sakatlanarak oyundan çıktı. 60.dakikada John Ebuka’nın kullandığı serbest atış yan direkten dışarı gitti. 79.dakikada Hasan kendisinin ikinci takımının ise dördüncü golünü kaydetti ve skoru 4-2 yaptı. Karşılaşma bu skorla bitti ve Hamitköy galibiyetle tanıştı.