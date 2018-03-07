“Duyulmayan Çığlıklar” oyunu ertelendi

İskele Belediyesi’nin 9.Kültür&Sanat Günleri kapsamında yarın akşam sahneleyeceği Zalihe Susuzlu Tiyatrosu’nun “Duyulmayan Çığlıklar” adlı oyunu ileri bir tarihe ertelendi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Zalihe Susuzlu’nun sağlık problemlerinden ötürü ertelenen oyunun ne zaman sahneleneceği ise yine İskele Belediyesi tarafından açıklanacak.

Öte yandan 9. Kültür Sanat Günleri, 10 Mart Cumartesi akşamı Şef Ersin Tünay yönetimindeki Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun konseri ile devam edecek.

“Bizim Sevdamız” ismini taşıyan konser 10 Mart Cumartesi günü saat 20.00’da İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayacak.