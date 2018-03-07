Buğra bu kez Slovenya’da

2018 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu’nu beşinci ayağı Slovenya’da yapılacak
Tonguç KOTAK
2018 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun beşinci ayağında sporcumuz Buğra Eryıldız ve partneri Aleyna Vance, Slovenya’da mücadele edecekler.
Uludağ etabını da ilk sırada bitiren Eryıldız – Vance ikilisi genel klasmanda ilk 3 etapta 2 birincilik, 1 ikincilik çıkararak 560 puanla ilk sırada yer alıyorlar.
Eryıldız – Vance ikilisi, Rus rakibi Diabiza – Khakimzanova’nın 280 puan önünde beşinci ayağa giriyor.
Eryıldız – Vance ikilisi 9-11 Mart tarihlerinde Slovenya’da maçlara çıkacaklar.