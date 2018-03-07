Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nden, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yarın saat 10.00’da Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük heykeli ve Zübeyde hanım büstüne çelenk koyacak. Birlik ayrıca saat 11.00’ de eski başkanları Süheyla Küçük’ü ziyaret edecek.



Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Gülten Feridun, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle yayınladığı mesajda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde konferans, panel, gösteri ve sunumlarla kadının toplumdaki yeri ve ulaşılmaya çalışılan hak ve özgürlüklerle, cinsiyet eşitliğinin konuşulduğunu belirtti. Feridun, “Yükselmeyi başaran kadınlarımızla hayatını hiçe sayıp evlatları veya ülkemiz için kendini feda eden cefakar ve vefakar kadınlarımızı gururla anarız” ifadesini kullandı.

Feridun, kadınların uğradığı gayri insani davranışların önünü almak için çareler veya çıkış yolları aradığını belirterek, bu çirkinlikleri kınadıklarını kaydetti.

Ülkede kadın, çocuk cinayetleri, tacizler, istismar ve tecavüzler yaşandığını belirten Feridun, bu olayların çoğunun aile içinden ve yakın çevreden geldiğini, yetkililerin bu olayları önlemek adına çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı.

Feridun, kadınlara haksızlıkların yaşanmayacağı, şiddetten uzak, sağlıklı ve mutlu günler dileyerek, “Dünya Kadınlar Günü”nü kutladı.