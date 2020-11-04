ÇevreManşet

Dünyayı büyük bir su sıkıntısı bekliyor

4 Kasım 2020
su sıkıntısı





Doğal Hayatı Koruma Örgütü, kaynakların doğru kullanılmaması halinde dünyayı büyük bir su sıkıntısı beklediği konusunda uyardı. Su sorunu yaşayacak kentler arasında İstanbul da bulunuyor.







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4 Kasım 2020

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