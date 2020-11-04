Ayda ve Elif’in sağlık durumu iyi

İzmir’de depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin’in sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ayda Gezgin’in Ege Üniversitesi Hastanesi’ndeki tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ayda Gezgin’i ziyaret etti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ege Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, minik Ayda’nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

65. saatte kurtarılan Elif ayağa kalktı

İzmir’de depremden 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek’ten iyi haber geldi. Hastane Elif’in yürüdüğü anların videosunu paylaştı.