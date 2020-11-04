Trump: Seçimi kazandık

ABD’de Donald Trump ile Joe Biden’ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oyların sayımına devam ediliyor.

ABD’de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden’ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oyların sayımına devam ediliyor. Yayınlanan anketlerin aksine, Trump ile Biden’ın başa baş götürdüğü seçim yarışında, resmi olmayan sonuçlara göre kritik eyalet Florida’da da Trump’ın zafer ilan etmesi bekleniyor. Trump ayrıca, Texas’ta 38 delege kazanarak, toplam delege sayısını 212’ye çıkardı. Biden ise 223 delegeye sahip. Öte yandan, son verilere göre Biden 65.156.372, Trump ise 63.374.244 oy almış durumda.

Trump, seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu gece aldığımız sonuçlar muazzam, kutlamak için hazırdık. Georgia’yı kazandık, Teksas’ı kazandık. Yüzde 2 buçuk farkla öndeyiz, oyların sadece yüzde 7’si açıldı, bizi yakalamalarına imkan yok. En önemlisi, Pensilvanya’yı büyük bir farkla kazanıyoruz. 600 bin oy farkı var, başa baş bile değil. Bizi yakalamalarına imkan yok, büyük olasılıkla başkanınız ben olacağım.

‘Bu seçim bitti’ diye açıklamalarda bulundular. Ben bunu başından beri söylemiştim, kazanamazlarsa bizi mahkemeye vereceklerini söylemiştim. Florida’da büyük bir zafer kazandık, Ohio’da yüzde 8.1 bir farkla kazandık. Kuzey Carolina’da çok büyük bir zafer ilan ettik. Ancak bir anda her şey durdu. Bu ülkemiz için bir utançtır, ABD’yi kandırmaya çalışıyorlar, biz bu seçimi kazandık. Şimdi tek yapılması gereken şey, seçimin dürüstlüğünün sağlanması. Ciddi bir hileden bahsediyorum. Biz Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız ve oy sayımının durdurulmasını talep edeceğiz. Biz kazanacağız, ve bana sorarsanız zaten kazandık.”