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Kanye West seçimde kendi iddiasını sürdürüyor

4 Kasım 2020
Kanye West





ABD başkanlık seçiminde oy sayımı devam ederken, en sansasyonel adaylardan rap şarkıcısı Kanye West kendi iddiasını koruyor. Şimdiye dek 50 bin oy alan West, zirvedeki rakipleri Donald Trump ve Joe Biden’a yaklaşamasa da bazı eyaletlerde diğer küçük parti adaylarını geride bıraktı.







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4 Kasım 2020

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