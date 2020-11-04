Kanye West seçimde kendi iddiasını sürdürüyor

ABD ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7iminde oy say\u0131m\u0131 devam ederken, en sansasyonel adaylardan rap \u015fark\u0131c\u0131s\u0131 Kanye West kendi iddias\u0131n\u0131 koruyor. \u015eimdiye dek 50 bin oy alan West, zirvedeki rakipleri Donald Trump ve Joe Biden'a yakla\u015famasa da baz\u0131 eyaletlerde di\u011fer k\u00fc\u00e7\u00fck parti adaylar\u0131n\u0131 geride b\u0131rakt\u0131.\r\n\r\n\r\nABD\u2019de ba\u015fkanl\u0131k yar\u0131\u015f\u0131 sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131klanmaya devam ederken, en sansasyonel adaylardan ra\u011f \u015fark\u0131c\u0131s\u0131 Kanye West\u2019in \u015fimdiye dek 50 bin oy ald\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. Ancak se\u00e7ime ba\u011f\u0131ms\u0131z aday olarak kat\u0131lan 43 ya\u015f\u0131ndaki West\u2019in en fazla oyu Tennessee eyaletinde ald\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\nMetro\u2019nun haberine g\u00f6re West bu eyaletten 10 bin oy ald\u0131. Bu da oylar\u0131n y\u00fczde 0.3\u2019\u00fc anlam\u0131na geliyor. Buna g\u00f6re \u015fark\u0131c\u0131, eyalette Anayasa Partisi, Ye\u015fil Parti, Sosyalizm ve \u00d6zg\u00fcrl\u00fck Partisi\u2019ni ge\u00e7mi\u015f oldu. Ancak \u00d6zg\u00fcrl\u00fck Partisi\u2019nden Jo Jorgensen 19 bin oyla West\u2019in \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ti.\r\n\r\nTennessee eyaletinde Trump oylar\u0131n y\u00fczde 61.1\u2019ini ald\u0131. Se\u00e7imin \u015fimdiye kadar belli olan sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re West, Trump\u2019\u0131n, rakibi Biden\u2019dan fazla oy ald\u0131\u011f\u0131 yerlerde y\u00fcksek oranda oy elde etti. West en \u00e7ok Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma ve Utah\u2019ta oy ald\u0131.\r\n\r\nSe\u00e7imde oy say\u0131m\u0131 hala devam ederken Kim Kardashian\u2019la evli olan d\u00f6rt \u00e7ocuk babas\u0131 rap\u2019\u00e7inin Beyaz Saray hayaline ula\u015f\u0131p ula\u015famayaca\u011f\u0131n\u0131 ekran ba\u015f\u0131nda izlerken g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc video sosyal medyada b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc.\r\n\r\nPek \u00e7ok insan, West\u2019in videoda kazanaca\u011f\u0131na inand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belli eden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fcn kendilerini \u00fczd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti.\r\n\r\n