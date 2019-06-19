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Dünyanın en küçük akıllı telefonu Palm satışa çıktı

19 Haziran 2019
Palm

Kredi kartı büyüklüğündeki Palm satışa sunuldu. İşte dünyanın en küçük akıllı telefonunun fiyatı ve özellikleri…

Bir dönem küçülme trendine giren telefonlar akıllandıkça boyutları da hızla büyümeye başladı.
6 inçten büyük amiral gemilerinin hakim olduğu piyasaya bu mantaliteye karşı çıkan bir ürün sürüldü.
Kredi kartı büyüklüğündeki cihaz, ABD’de satışa sunuldu. Ürünün fiyatı ise 350 dolar olarak açıklandı.
Palm, Android işletim sisteminin son sürümü ile çalışıyor.
Kredi kartı büyüklüğündeki telefon Google’ın uygulama mağazasındaki tüm Android uygulamalarını çalıştırabiliyor.
Ancak gelen ilk yorumlara göre, cihaz düşük batarya değeri yüzünden 4-5 saatlik kullanımdan sonra kapanıyor.
Palm’ın Wi-Fi ve LTE özellikleri de gelen ilk incelemelerde sınıfta kalmış durumda.
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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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