Yayınlanan yeni bir analize göre dünya nüfusundaki artış 21. yüzyıl sonunda duracak.

Pew Research Center (PRC) tarafından gerçekleştirilen araştırmada modern tarihte ilk defa nüfus büyemesinin duracağı öngörüsü yapıldı. Birleşmiş Milletler’den alınan ve PRC tarafından incelenen yeni veriler doğum oranlarının küresel düzeyde düştüğünü gösteriyor.

2100 yılına kadar yıllık ortalamam yüzde 0,1’den az büyüme ile dünya nüfusunun 10,9 milyara ulaşması öngörülürken bu oran 1950 ila günümüz arasında yüzde 2 idi. Bu da 2,5 milyar olan dünya nüfusunu 7,7 milyara taşıdı.

2100 yılında küresel doğum oranının ise kadın başına 1,9 olması bekleniyor. Oran bugün 2,5. Dünyanın varolan nüfusunu koruyabilmek için bu oranın en az 2,1 olması gerekiyor.

Tarihte bir ilk gerçekleşecek

Yapılan öngörülere göre dünyadaki ortalama yaş 31’den 42’ye yükselirken 80 yaşın üzerindeki kişi sayısı 146 milyondan 881 milyona çıkacak. 2073 itibarı ile 65 yaş üstü insan sayısı 15 yaş altı çocuklardan daha fazla olacak ve bu insanlık tarihinde bir ilk olacak.

Sadece Afrika’da artış sürecek

Afrika dünyada nüfusun güçlü şekilde artmaya devam ettiği tek kıta olarak kalacak ve kıtadaki insan sayısı 1,3 milyardan 4,3 milyara çıkacak.

Avrupa ve Latin Amerika nüfusları ciddi şekilde düşüş yaşarken Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin nüfusu tüm Avrupa’yı 2037 itibarı ile geçmiş olacak.

Asya asrın ortasında zirveyi görüp düşecek

Asya’daki nüfus 2020’de 4,6 milyardan 2055’te 5,3 milyara çıkacak ve burada zirve yaptıktan sonra düşmeye başlayacak. Çin 2031, Japonya ve Güney Kore 2059, Hindistan ise 2059’dan itibaren nüfus düşüşü yaşamaya başlayacak.

Yapılan analizlerde Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) önümüzdeki 80 yıl boyunca 85 milyon göçmen alacağı belirtilirken bu ABD’den sonra en fazla göç alan ilk 9 ülkenin aldığı göçün toplamına denk olacak.

En kalabalık ilk 10 değişecek

6 ülke dünya nüfusunun yarısına eşit nüfusa sahip olurken 2100 yılına gelindiğinde Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya, Etiyopya, Angola ve Pakistan dünyanın en kalabalık ilk 10 ülkesi arasında yer alacak.

Nijerya ABD’den daha kalabalık olacak

Hindistan 2027 yılına gelindiğinde Çin’i yakalayıp geçmiş olacak ve 2059 yılında gelindiğinde nüfusu 1,7 milyara ulaşacak. Nijerya da 2047 itibarı ile ABD’yi geçerek dünyadaki en kalabalık üçüncü ülke haline gelecek.

Ortalaması en yaşlı ülke Arnavutluk olacak

2020-2100 arası boyunca 90 ülke nüfus kaybı yaşarken 2060 yılında Afrika Asya’dan daha fazla nüfusa sahip olacak. Bu noktada artık doğan bebeklerin yarısı Afrika’da dünyaya gelecek. Japonya ise 2020’den sonra ortalama yaşı 48 ile en yaşlı ülke konumunu alırken 2065’de bu ortalama 55’e yükselerek zirveyi görecek. 2100 yılına gelindiğinde ise en yaşlı ülke ortalama 61 ile Arnavutluk olacak.

BM’nin doğurganlık, yaşam süresi beklentisi ve göç ve olası göç verileri baz alınarak hazırlanan bu analizlere ilişkin tüm öngörülerde ‘orta değişken’ (medium variant) yöntemi kullanıldı.