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Almanya, aile içi şiddete maruz kalan erkekler için koruma programı başlatıyor

19 Haziran 2019
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Almanya’da iki eyalet, ülke tarihinde ilk kez olmak üzere aile içi şiddete maruz kalan erkeklere yönelik koruma programı başlattı.

Alman basında yer alan haberlere göre Bavyera ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti yetkilileri, şimdilik iki eyalette hayata geçirilen üç aşamalı program ile şiddet mağduru erkeklerin korunmasının amaçlandığını belirtti.

İkinci aşamada koruma amaçlı güvenli evleri inşa edilecek ve rehberlik ile psikolojik danışmanlık desteği alınacak merkezler kurulacak.

“Erkek şiddet görmez” tabusu yıkılacak

Alman yetkililer üçüncü olarak erkeklere yönelik şiddet konusunu “görünür” kılmayı ve bu bağlamda halk arasındaki “erkek şiddet görmez” tabusunu kırmayı hedefliyor.

Batılı ülkeler başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yetkililer, çiftler arasındaki şiddeti azaltmaya yönelik önlemler üzerinde çalışıyor.

Ancak söz konusu tedbirlerin çoğu, erkeklerin kadın partnerlerine karşı işlediği şiddete odaklanıyor.

Diğer yandan aile içi şiddete maruz kalan çok sayıda erkek bulunsa da birçoğu toplum nezdinde zayıf görünme ya da ayıplanma endişesiyle bu sorunu dillendiremiyor.

Alman Federal Kriminal Polis Birimi’nin (BKA) yayımladığı 2017’yi içeren son raporunda, ülke genelinde aile içi şiddete maruz kalanların yüzde 17,9’unu erkekler oluşturuyor.

Bu da saldırı, taciz, tecavüz, cinayet ve özgürlükten mahrum bırakma gibi kayıt altına alınan toplam 127 bin 236 vakanın 23 bin 872’sinin erkek mağdurlardan oluştuğu anlamına geliyor.

Ancak BKA, erkeklerin kendilerine uygulanan şiddeti şikayet etmekten utandığı için gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğine dikkati çekiyor.

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