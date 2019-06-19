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Özyiğit: Akıncı’yı bypass eden bir yaklaşım çok rahatsız edici

19 Haziran 2019
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, uluslararası düzeyde toplum lideri vasfı taşıyan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan farklı bir vizyon ve farklı bir ajandayla, habersiz bir şekilde Rum liderle görüşme yapmasının ne devlet geleneğine ne de toplum iradesine sığdığı” görüşünü belirtti.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Özyiğit, bunu iyimser şekilde Özersay’ın tecrübesizliğine vermek istediğini belirterek “Umarım bu toplumu Kıbrıs konusu bağlamında zora sokacak ve küçük düşürecek benzer tutumlardan erken zamanda vazgeçilir” dedi.

Cemal Özyiğit, daha önce hem TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’la kapalı kapılar ardında görüşen Rum lider Nikos Anastasiadis’in sanki Türkiye ve Kıbrıs Rum liderlikleri arasında Kıbrıs Türk toplumunu, haklarını, iradesini ve Cumhurbaşkanı Akıncı’yı bypass edecek bir yaklaşımı benimsemesinin, dünkü gelişmelerdeki en rahatsız edici şey olduğunu kaydetti.

Özyiğit, mesajında “Bilinmelidir ki Kıbrıslı Türkler varoluş mücadelesi ve kendi kaderini tayin etme konularında tarihte bir kaç kez test edilmiş ve bu oyunları kurgulayanlar hep kaybetmiştir” ifadelerine de yer verdi.

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