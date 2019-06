Dünyada 70,8 milyon insan yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin raporuna göre dünya çapında 70,8 milyon insan zorla yerinden edildi. Bu, bugüne dek kaydedilen en yüksek sayı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, kurumun kurulmasından bu yana yerinden yurdundan edilenlerin sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 31 Aralık 2018 tarihli ellerindeki en güncel verilere göre dünya üzerinde halihazırda 70,8 milyon insanın zorla yerlerinden edildiğini belirtti. Bu rakamın bir yıl öncesine göre 2,3 milyon fazla olduğunu ettiğini belirten Grandi, 20 yıl öncesine kıyasla da sığınmacı ve mülteci sayısının iki kat arttığını ifade etti. Filippo Grandi’ye göre, Venezuela’dan kaçan insanların tamamı kayıt altına alınamadığı için küresel çaptaki gerçek rakam 70,8 milyonun çok üstünde olabilir.

En fazla sığınmacı Türkiye’de

Dünya üzerindeki sığınmacı ve mültecilerin üçte ikisi beş ülkeden geliyor. Sekiz yıldan bu yana iç savaş yaşanan Suriye’de evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 6,7 milyon. İkinci sırada Afganistan (2,7 milyon), üçüncü sırada Güney Sudan (2,3 milyon), dördüncü ve beşinci sıralarda ise Myanmar (1,1 milyon) ve Somali (900 bin) yer alıyor. Türkiye söz konusu rapora göre 2018 yılında da dünya çapında en fazla mülteci ve sığınmacı barındıran ülkelerin başında geliyor. Türkiye 3,7 milyon kayıtlı sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin ardından en fazla sığınmacı kabul eden ülkeler ise Pakistan (1,4 milyon), Uganda (1,2 milyon), Sudan (1,1 milyon) ve Almanya (1,1 milyon).

Almanya’ya iltica başvurusunda düşüş

Almanya’da ise iltica başvurularında geçen yıl olduğu gibi düşüş yaşandı. 2016 yılında 722 bin 400 kişi Almanya’ya iltica başvurusunda bulunurken, bu rakam 2017’de 198 bin 300’e, 2018’de de 161 bin 900’e geriledi. Almanya’ya iltica başvurunda bulunanlar içinde en kalabalık grup 44 bin 200 kişi ile Suriyeliler. Onları Iraklılar (16 bin 300) ve İranlılar (10 bin 900) takip ediyor.

Yaklaşık 1,1 milyon mülteci ve sığınmacı barındıran Almanya’nın izlediği politikayı öven Yüksek Komser Grandi, Alman hükümetinin uyum çalışmalarına önemli bir kaynak ayırdığını belirterek, “Almanya, diğer ülkelerin kendine örnek alabileceği bir model” ifadesini kullandı. Başbakan Merkel’in 2015 yılında, Almanya’nın kapılarını sığınmacılara açarak büyük bir cesaret gösterdiğini ifade eden Grandi, tarihin Merkel’i haklı çıkaracağına olan inancının tam olduğunu vurguladı.

Her iki saniyede bir kişi

Dünya üzerindeki mülteci, sığınmacı ya da yerinden yurdundan edilmiş yaklaşık 70,8 milyon insanın yarısından çoğu kendi ülkesinde yaşıyor. BMMYK her yıl 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde sürgün edilen insanlara dair güncel verileri paylaşıyor. 2009 yılında dünya üzerindeki sığınmacı sayısı 43,3 milyon olarak açıklanmıştı. Güncel raporda sığınmacı olarak kaydedilen her beş kişiden biri en az 20 yıldır evinden sürgün bir hayat yaşıyor. Her beş sığınmacıdan dördü ise en az beş yıldır evinden ayrı. Dünya çapında her iki saniyede bir kişi evinden ayrılmak ve göç etmek zorunda bırakılıyor. Bu da günde 37 bin kişiye tekabül ediyor.

