Creditwest Bank ile TAV arasında önemli işbirliği

Creditwest Bank, özel bankacılık müşterileri için tasarlamış olduğu Noble Card için TAV ile önemli bir anlaşmaya imza attı.

Bu anlaşma ile Noble Card müşterileri TAV Passport Kart ile dünya çapında 400’e yakın havalimanında Lounge hizmeti, güvenlik ve pasaport noktalarından hızlı geçişler, havalimanı ve şehir AVM’lerinde ücretsiz otopark & vale ve birçok ayrıcalıktan faydalanma imkanı bulacak.

Konu ile ilgili işbirliği toplantısı ve imza etkinliğine Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Creditwest Bank Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Bireysel Pazarlama Yönetmeni Arife Karaçete, TAV Kurumsal Satış Müdürü Nazlı Emray Fırtına, TAV Kurumsal Satış Uzmanları Veysi Saraç ve Fırat Seven katılım gösterdi.

CREDITWEST BANK, NOBLE CARD MÜŞTERİLERİNE ÖZEL AYRICALIKLAR SAĞLIYOR

Creditwest Bank, 2019 yılı içinde özel bankacılık müşterilerine tasarladığı Noble Card’a birçok yenilik ve avantajlar ekledi. Noble Card sahipleri KKTC’de birçok sektörde özel indirimlerden yararlanmanın yanı sıra, son olarak TAV passport sahibi olma imkanı elde etti.

Özellikle dünyada 400 havalimanında ayrıcalıklar ve hizmetler sağlayan TAV Pasapport’a sahip olmak için Creditwest Bank Özel Bankacılık müşterisi olması gerekmektedir.

Ayrıca Noble Card sahibi olan Creditwest Bank müşterileri, KKTC’nin en geniş ATM ağına sahip Cardplus ATM’lerinde 2 kat daha fazla günlük nakit para çekme imkanı (Maksimum 20,000 TL) ve yurtdışı alışverişlerinde 36 aya kadar taksit imkanı da elde ediyor. Noble Card sahibi olan Creditwest Bank özel bankacılık müşterileri diledikleri kadar ücretsiz olarak Ek kart kullanıcısı tanımlayabilir, ayrıca kullanım limitini de belirleyebilmektedir.

Creditwest Bank’ın Noble Card ve West Card müşterileri harcamalarından kazandıkları puanlarla alışveriş ve uçak bileti alma imkanı da elde ediyorlar.