Güney KıbrısKıbrısManşet

Rum Başkanlık Müsteşarı Palmas: Kıbrıs sorununda bütünlüklü bir çözüm olmalı

19 Haziran 2019
Vasilis Palmas

Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “Maraş’taki malların kaydedilmesi için uzmanlardan oluşan bir ekibin kurulmasından” bahseden açıklamasını tamamen kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Rum haber kaynaklarına göre Palmas açıklamasında “bölücü tezlerin ileriye götürülmesinden” de söz etti.

Palmas, Rum Yönetimi’nin tezinin net olduğunu, Kıbrıs sorununda bütünlüklü bir çözümün olması gerektiğini belirtti.

Etiketler


İlgili Makaleler

MEB-cemal-özyiğit

Özyiğit: Akıncı’yı bypass eden bir yaklaşım çok rahatsız edici

19 Haziran 2019
turuncu alarm

Rum Meteoroloji Dairesi turuncu alarm verdi

19 Haziran 2019

Alevkayası Pangea Festival için geri sayım başladı

19 Haziran 2019
Hasan Taçoy

Taçoy: Maraş’ın gerçek mal sahiplerine iadesini istiyoruz

19 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı