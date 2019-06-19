Rum Başkanlık Müsteşarı Palmas: Kıbrıs sorununda bütünlüklü bir çözüm olmalı

Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “Maraş’taki malların kaydedilmesi için uzmanlardan oluşan bir ekibin kurulmasından” bahseden açıklamasını tamamen kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Rum haber kaynaklarına göre Palmas açıklamasında “bölücü tezlerin ileriye götürülmesinden” de söz etti.

Palmas, Rum Yönetimi’nin tezinin net olduğunu, Kıbrıs sorununda bütünlüklü bir çözümün olması gerektiğini belirtti.