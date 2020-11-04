Dünyalılar bu hafta Güneş Sistemi’ndeki 7 gezegeni birden görecek

Güneş Sistemi’nin gezegenleri bu hafta Dünyalılara seyir zevki yaşatmak için gökyüzünde toplanıyor.

Kasım ayının kozmik gösterisinde her bir gezegenin gün batımıyla gün doğumu arasında ufukta ilerlerken görülmesi, gözlemcilerin tüm gecesini alacak.

The New York Post’un EarthSky’dan aktardığına göre Mars, 13 Ekim’de gece göğünde karşı konuma ulaştığından beri normalden daha parlak ve cesur görünüyor.

Kızıl Gezegen’in gökyüzünün doğu tarafında şiddetle parladığını görmek isteyen gözlemcilerin hala zamanı var. Ancak kaçıranlar, bu olayı 2035’e kadar gözlemleyemeyecek.

Öte yandan Mars, şu sıralar gökyüzünü parlaklığıyla aydınlatan tek gezegen değil. Zira göğün batı yarısındaki Jüpiter’le en parlak ikinci gezegen olmak için yarışıyor. Ancak Mars’ın zirveyi Ekim ayında gördüğü düşünülürse Jüpiter’in yarışı kazanma ihtimali yüksek.

Ancak Venüs, Güneş ve Ay’dan sonra gökteki en parlak cisim unvanını elinde bulunduruyor. Onu izlemek isteyen gözlemcilerin de günün erken saatlerine kadar uyanık kalması gerekiyor.

Güney Yarımküre’deki gözlemciler, Venüs’ü izlemek için Güneş’in doğuşundan 90 dk. önce göğe bakmalı. Kuzeydekilerse gün doğumundan yaklaşık üç saat önce gezegeni görebilecek.

Diğer yandan Venüs sabahın erken saatlerinde gökyüzünde yalnız kalmayacak. Küçük ama güçlü Merkür de ona eşlik edecek. Satürn ise bir teleskop veya dürbün yardımıyla gece yarısından sadece birkaç saat sonra izlenebilecek.

Bu sırada Uranüs ve Neptün de göğün tepesinde yerini alacak ama iki gezegenin de çıplak gözle görülemeyeceği düşünülüyor.

Yine de 2,7 milyar km. uzaktaki Uranüs’ün yardım almadan görülmesi ihtimal dahilinde. Çünkü Ay’ın döngüsünün sonuna yaklaşarak sönükleşmesi onun için hala umut olduğu anlamına geliyor. Ancak açık bir gecede bile çok sönük görüneceği tahmin ediliyor.