Trump ve Biden sandıkta kapışırken, New York’taki “dövüş kulübü” de sokakta kavga etti

ABD’de başkan Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden arasındaki başkanlık seçimlerinin sonuçları beklenirken, New York’un Brooklyn şehrindeki “dövüş kulübü”nde güreşçiler birbirlerini dövdü.

Güreşçi Casanova Valentine, Instagram hesabından “seçim yolsuzluğu kutlaması” isimli bir etkinlik paylaştı.

Etkinlikte “başkanlık dövüşü” yapılacağı, katılımcılara “maske giymeleri” ve “göz temasından kaçınmaları” söylendi.

Yeraltı güreş müsabakalarının sıkı takipçisi Jamie Ciccone, salı gecesi düzenlenen etkinlikte dövüşlerin teknik anlamda sadece bir gösteri olduğunu fakat akan kanın, kesiklerin ve morarmaların gerçek olduğunu belirtti.

Ciccone “seçim yolsuzluğu kutlaması” ismininse sadece eğlence amaçlı olduğunu söyleyerek, “Gecenin teması buydu. Şu anda her şey berbat olduğu için biraz eğlenelim istedik” dedi.

Öte yandan, Brooklyn’in Williamsburg semtindeki sokak dövüşü bölge sakinlerinden Jennifer Keene’in kamerasına yansıdı.

Videoları Twitter hesabından paylaşan Keene, “Seçimlerle ilgili olmayan haberler; Williamsburg’de bir tür dövüş kulübü müsabakası var” dedi.

In non #Election2020 news there’s some kind of fight club performance happening in Williamsburg @Gothamist pic.twitter.com/inyGPp4yYC

— JenniferKeene (@JenniferKeene) November 4, 2020