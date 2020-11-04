Kenya’da bebek fil sayısında patlama yaşandı

Kenya’daki Amboseli Ulusal Parkı fillerdeki “doğum patlamasının” sevincini yaşıyor.

Kilimanjaro Dağı’nın eteklerinde yer alan parkta, son birkaç aydır fil doğumlarında sıradışı artış görüldü.

Kenya ve Tanzanya sınırındaki 392 kilometrekarelik parkta yaklaşık 1500 fil yaşıyor.

Bu yıl şimdiye dek 200’den fazla fil yavrusu doğarken, park yetkilileri doğumların devam etmesini bekliyor.

Amboseli Filleri Koruma Vakfı’nın kurucusu Cynthia Moss, “Aralık ayında doğum oranları genelde yüksek olur, dolayısıyla doğumların devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

Artıştaki temel nedenin iklim değişikliği olduğu düşünülüyor.

Bölgedeki kuraklık döngüsü arttıkça, bunu izleyen yoğun yağışlı mevsimler de arttı.

Özellikle son iki yıldır etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle ülkede sık sık sel baskınları ve can kayıpları yaşanmıştı.

Sağanak yağışların bitki örtüsünde otlak alanları artırması sayesinde filler daha iyi besleniyor, doğurganlıkları artıyor, kuraklığa ve susuzluğa bağlı ölümler azalıyor.

Fil nüfusu ikiye katlandı

Dahası, koruma çalışmaları sayesinde son 30 yılda Kenya’daki fil nüfusu ikiye katlandı.

Fildişi ticareti şimdilik pandemi nedeniyle geçici olarak dursa bile, yasadışı avlanma hala filler için tehdit oluşturuyor.

Moss, uzun bir kuraklık dönemimin şu anda yavru filler için en büyük tehlike olduğunu belirtti:

Yağmurlar kesilirse bu yavruların çoğu yaşamını kaybedecek. Tam olarak sayıyı kestiremiyorum ama büyük ihtimal yarısı hayatını yitirir.

2021’deki hava değişimlerini şimdiden kestirmek zor olsa da, yoğun yağışlı dönemin martta başlaması bekleniyor.