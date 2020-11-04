Metropol yolunda trafik kazası

Metropol trafik ışıklarına geldiği sırada sağa dönülmez trafik levhasına riayet etmeden devam etti ve karşı istikametten gelen araçla çarpıştı.

Bugün saat 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Mehmet Sokak üzerinde, Selhan Zeki Hikmet yönetimindeki PH 844 plakalı araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada Metropol trafik ışıklarına geldiği zaman sağa dönülmez trafik levhasına riayet etmeden sağa Şht Ahmet Derviş Sokağa dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten Sht Mustafa Mehmet Sokak üzerinden gelmekte olan Mustafa Tutar yönetimindeki NY 337 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan PH 844 plakalı araç, telefon direği gergi teline çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle telefon direği kırılarak hasara uğrarken, gerilen elektrik hatları da kopmak suretiyle hasara uğramıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.