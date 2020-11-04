KITREB Olağan Mali Genel Kurulu yapılıyor

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) Olağan Mali Genel Kurulu, 5 Aralık Cumartesi günü yapılıyor.

KITREB’den yapılan yazılı açıklamada, Genel Kurul’un saat 17.00’de, Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi 4 No’lu konferans salonunda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Mali Genel Kurul’da oy kullanma hakkı sadece, yasa uyarınca 1 Kasım itibarıyla tüm üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek üyeliklerini yenilemiş ve en az üç ay Birlik Üyesi olan KITREB üyelerine ait olduğu vurgulandı.