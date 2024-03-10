Dünya Pi Günü

Matematiği çocuklara sevdirmemiz gerekir. Ama önce onları yetiştiren öğretmenleri matematiği sevmeli. Anasınıfından itibaren yaşamımızın her anında matematiğin olduğunu gösterebilmeliyiz çocuklarımıza.

Hava durumunu her gün gösteren şemamızla istatistik bilgisini keşfettirmeliyiz.Ne zaman ki oyuncaklarını amaçlarına, şekillerine göre gruplar çocuğunuz sevinmelisiniz.Matematik zekası gelişmeye başladı demelisiniz.

Bizim ülkemizde matematik hep bir öcü olmuştur. Nasıl olmasın ki ?Büyükler küçüklerin matematiğini yıllarca daha 7 yaşında çarpım tablosunu ezberlemişse başarılı saydılar. Olur olmaz yerlerde “ söyle bakalım 7 kere 5 kaç eder deyip durdular. Ya o havuz problemleri. Hiç üçgen prizma görmeden dokunmadan alan hesaplamalar!Bazı Eğitim sistemleri var ki matematiği somurtan soyuta çevirmiş.Mesela Montessori Eğitim sisteminde 400 tane matematik materyali bulunmaktadır. Sıfırı hiç olduğunu gösteren mekik kutusu, kırmızı mavi onluk sayı çubukları, binomial küpler bu materyallerden sadece birkaç tanesi.Çocuk iki buçuk üç yaşlarında bu materyallerle tanışır.Matematiğin çok güzel bir etkinlik olduğunu kendi deneyimleri ile çalışarak öğrenir.

Ülke olarak kutlayacağımız bir gün varsa bunun pi günü olduğunu düşünüyorum.Ülkemiz için matematiğin önemli olduğuna vurgu yapmalıyız.

Pi sayısının meşhur yaklaşık değeri 3,14 olduğu için her yıl 3’üncü ayın 14’üncü günü 1988 yılından beri “DÜNYA Pİ GÜNÜ” olarak kutlanır. Matematikçiler için adeta bir bayram olan gün çeşitli yerlerde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Pi sayısı için en yaygın yaklaşım 3,14’tür. Pi (π) sembolü William Jones tarafından 1706 yılında tanıtılmıştır ancak sembolü popüler hale getiren 1737’de Leonhard Euler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Ayni zamanda Albert Einstein Pİ gününde doğmuştur. Kıbrıs Montessori Okulları olarak bu günü her yıl kutluyoruz . Bu yıl Öğretmen Akademimizdeki Öğretmen adayları ile birlikte kutlamak için bir dilekçe ile yönetime başvurduk olumsuz cevap aldık.Amacımız okul öncesi öğretmen adaylarının Montessori matematik materyalleri ile tanışmaları idi. Gün boyu matematik konuşulacaktı. Belki geleneksel olarak diğer okulları da katarak yaygınlık kazandıracaktık.

2007 yılından itibaren Türkiye’de kutlanan Pi Gününü bizim ülkemizde de bazı liseler bazı yıllarda kutluyorlar.

Yazının başında da dediğim gibi matematiği çocuklara küçük yaşlardan sevdireceksek bunun için planlar yapmalı böylesi günleri de farkındalık yaratmak için kullanmalıyız.Bunun için ilgili eğitim kurumlarımıza ve matematik öğretmenlerimize görev düşüyor.Dünya Pi Günümüz kutlu olsun KKTC.