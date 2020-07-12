Dünya genelinde vaka sayısı 13 milyona yaklaştı

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan salgında dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 12 milyon 856 bin 228’e ulaştı.

Rusya’da son bir günde ölü sayısı 130 artarak 11 bin 335’e, iyileşen sayısı 3 bin 615 artarak 501 bin 61’e ulaştı. Brezilya’da 1071, Meksika’da 539, Hindistan’da 551 kişi daha crona virüse yenildi. Avrasya ülkelerinde de yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor. Çin’de ise son 24 saatte 7 kişide daha corona virüs tespit edildi. Güney Kore’de 44 yeni vakaya rastlandı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 567 bin 913 kişi öldü, virüs saptanan 7 milyon 487 bin 895 kişi iyileşti.

Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 800 bin 420 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD’de 3 milyon 355 bin 781 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 137 bin 403 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER

BD’ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

“Brezilya (1 milyon 840 bin 812), Hindistan (850 bin 827), Rusya (720 bin 547), Peru (322 bin 710), Şili (312 bin 29), İspanya (300 bin 988), Meksika (295 bin 268), İngiltere (288 bin 953), Güney Afrika (264 bin 184), İran (255 bin 117), Pakistan (248 bin 872), İtalya (242 bin 827), Suudi Arabistan (229 bin 480), Türkiye (211 bin 981), Almanya (199 bin 812), Bangladeş (181 bin 129), Fransa (170 bin 752), Kolombiya (145 bin 362), Kanada (107 bin 347), Katar (103 bin 128), Arjantin (97 bin 509), Çin (83 bin 594), Mısır (81 bin 158), Irak (75 bin 194), İsveç (74 bin 898), Endonezya (74 bin 18), Ekvador (67 bin 209), Belarus (64 bin 767), Belçika (62 bin 606), Kazakistan (58 bin 253), Umman (54 bin 697), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (54 bin 453), Filipinler (54 bin 222), Kuveyt (54 bin 58), Ukrayna (53 bin 521) ve Hollanda (50 bin 921).”

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

“Brezilya 71 bin 492, İngiltere 44 bin 798, İtalya 34 bin 945, Meksika 34 bin 730, Fransa 30 bin 4, İspanya 28 bin 403, Hindistan 22 bin 696, İran 12 bin 635, Peru 11 bin 682, Rusya 11 bin 205, Belçika 9 bin 782, Almanya 9 bin 134, Kanada 8 bin 773, Şili 6 bin 881, Hollanda 6 bin 137, İsveç 5 bin 526, Türkiye 5 bin 344, Pakistan 5 bin 197, Kolombiya 5 bin 119, Ekvador 5 bin 31, Çin 4 bin 634, Güney Afrika 3 bin 971, Mısır 3 bin 769, Endonezya 3 bin 535, Irak 3 bin 55, Bangladeş 2 bin 305, Suudi Arabistan 2 bin 181, Arjantin 1810, Ukrayna 1383, Filipinler 1372, Belarus 459, Kuveyt 386, BAE 331, Kazakistan 264, Umman 248 ve Katar 146.”

RUSYA’DA VAKA SAYISI 727 BİNİ GEÇTİ

Rusya’da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 727 bin 162’ye, ölü sayısı 11 bin 335’e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 615 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 727 bin 162’ye yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 130 artarak 11 bin 335’e, iyileşen sayısı 3 bin 615 artarak 501 bin 61’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak kalmaya devam etti. Yeni vakaların yüzde 22,5’inde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 679 artarak 229 bin 357’ye, ölü sayısı 27 artarak 4 bin 143’e çıktı.

23 MİLYONDAN FAZLA TEST YAPILDI

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 322 bin test yapıldığı ve bugüne kadarki test sayısının 23 milyonu geçtiği bildirildi.

Rusya’da, ilk Covid-19 vakaları 31 Ocak’ta tespit edilmiş, ilk Covid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart’ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran’da kaldırılmıştı.

MEKSİKA’DA CAN KAYBI 34 BİNİ AŞTI

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 539 artarak 34 bin 730’a ulaştı.

Meksika’da, Covid-19 vaka sayısı da 6 bin 94 artışla 295 bin 268’e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 180 bin 532 kişi iyileşti.

Meksika’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs’ta 500’ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat’ta saptanmış, 19 Mart’ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

HİNDİSTAN’DA 22 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 551 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19’dan ölenlerin sayısı 22 bin 674’e yükseldi.

Hindistan’da vaka sayısı son 24 saatte 28 bin 637 artarak 849 bin 553’e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 534 bin 620 kişi iyileşti.

Covid-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3’üncü ülke konumunda bulunuyor.

ASYA ÜLKELERİNDE DURUM AĞIRLAŞIYOR

Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan ve Gürcistan’da yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Covid-19 vaka sayısı 1798 artarak 58 bin 253’e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 1314 artarak 33 bin 814’e ulaştı.

Ülkede bugüne kadar Covid-19’dan 264 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuz başında vaka sayısının keskin artmasıyla 5 Temmuz’dan itibaren uygulanan 2 haftalık karantina sürüyor.

KIRGIZİSTAN’DA ZATÜRRE DE ETKİLİ

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Covid-19 vaka sayısı 719 artarak 10 bin 629’a ulaştı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 151 artarak 3 bin 387’ye, ölenlerin sayısı 7 artarak 132’ye yükseldi.

Hastanelerde 670, evlerinde 6 bin 440 kişinin tedavisi sürüyor.

Zatürre hastalığının etkisini gösterdiği ülkede son 24 saatte zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak 423’e yükseldi.

Temmuz başından itibaren vaka sayılarında hızlı artışın gözlendiği Kırgızistan’da bazı tedbirler alındı.

Bu kapsamda hafta sonları toplu taşıma araçlarının faaliyeti yasaklanırken, bugünden itibaren camilerde cemaat namazları kılınmayacak.

Büyük şehirlerde çocuk parkları kapatılırken, maske zorunlu hale getirildi. Toplu etkinliklere ve dış hat uçuşlara 20 Mart’ta getirilen yasak sürüyor.

UKRAYNA’DA 50 BİNDEN FAZLA VAKA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 678 kişinin virüse yakalanmasıyla Covid-19 vaka sayısının 53 bin 521’e çıktığını kaydetti.

Vakalardan 7 bin 357’sinin sağlık personeli ve 3 bin 828’inin çocuk olduğunu belirten Stepanov, iyileşenlerin sayısının 457 artarak 26 bin 118, ölen sayısının ise 11 artışla 1383 olduğunu aktardı.

25 bin 20 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede, Covid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulaması 31 Temmuz’a kadar uzatılmıştı.

Ukrayna’da nisan ve mayıs ayında 700’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000’in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

ERMENİSTAN’DA 577 YENİ VAKA

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 577 kişide Covid-19 tespit edildi, vaka sayısı 31 bin 969’a çıktı.

Covid-19 nedeniyle 6 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 565’e yükseldi.

Bugüne kadar 134 bin 989 test yapılan ülkede, 19 bin 633 Covid-19 hastası iyileşti.

Ermenistan’da 11 bin 589 hastanın tedavisi sürüyor.

ÖZBEKİSTAN’DA VAKA SAYISI 12 BİNİ AŞTI

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 304 artarak 12 bin 706’ya, virüsten ölenlerin sayısının 2 artarak 58’e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri iyileşenlerin sayısının 183 artışla 7 bin 723’e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca dün ülkede 486 yeni vakanın saptandığı ve bunun bugüne kadar tespit edilen en yüksek günlük vaka olduğu kaydedildi.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ve 70 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede 4 bin 925 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran’da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz’dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

GÜRCİSTAN’DA VAKA SAYISI BİNİ AŞTI

Gürcistan Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 1017’ye, sağlığına kavuşanların sayısı 857’ye yükseldi.

Covid-19 salgınından dolayı bugüne kadar 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 5 bin 1 kişi karantinada, 219 kişi de hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

ÇİN VE GÜNEY KORE’DE DIŞ KAYNAKLI YENİ VAKALAR

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 7, Güney Kore’de 44 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 Covid-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 83 bin 594’e çıktı.

Covid-19’un ortaya çıktığı Çin’de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Covid-19 tespit edilen 78 bin 634 kişi iyileşti.

GÜNEY KORE’DE VAKA SAYISI 13 BİNİ AŞTI

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23’i yurt dışı kaynaklı 44 vaka tespit edildi.

Yeni tespit edilen vakalardan 15’ü mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul ve çevresinde görüldü.

Toplam vaka sayısının 13 bin 417’ye çıktığı Güney Kore’de, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 12 bin 178 kişi iyileşti.

Son eklenen vakalarla Güney Kore’de yurt dışı kaynaklı toplam Covid-19 vakası sayısı 1829’a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle bir kişi ölürken, virüse bağlı ölü sayısı ise 289’a yükseldi.

Eğitim Bakanlığı, hafta başında, bir ilkokul öğrencisinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine Gwangju’un Buk Ward bölgesinde, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri hariç tüm sınıflar için okulların 1 hafta kapalı olacağını açıklamıştı.

Artan vakalar üzerine Güney Kore’de ülke genelinde kiliselerde düzenli ibadet hizmetleri dışında toplantılar düzenlenmesine yasaklama getirilmişti.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.