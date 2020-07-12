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Sports Illustrated kapağında ilk trans model

12 Temmuz 2020
Valentina Sampaio

Victoria’s Secret kadrosuna dahil olan ilk trans model olarak ünlenen Valentina Sampaio, dünyaca ünlü Sports Illustrated’in her yıl yayınladığı Swimsuit dergisinde yer alan ilk transeksüel model oldu.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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