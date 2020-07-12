Sports Illustrated kapağında ilk trans model

Victoria’s Secret kadrosuna dahil olan ilk trans model olarak ünlenen Valentina Sampaio, dünyaca ünlü Sports Illustrated’in her yıl yayınladığı Swimsuit dergisinde yer alan ilk transeksüel model oldu.

Brezilyalı model Valentina Sampaio, dünyaca ünlü Sports Illustrated’in her yıl yayınladığı Swimsuit dergisinde yer alan ilk transeksüel model oldu.

23 yaşındaki model, Virgin Adaları’ndaki Scrub Adası’nda fotoğrafçı Josie Clough’a poz verdi. Sampaio’nun Brooks Nader, Josephine Skriver, Lorena Duran, Kim Riekenberg, Marquita Pring, Anita Marshall ve Hyunjoo Hwang ile birlikte dergide yer alacağı ifade edilirken derginin 21 Temmuz’da çıkacağı belirtildi.

Ünlü model, Sports Illustrated’a kapak olmasıyla ilgili, “Sports Illustrated Swimsuit sayısının bir parçası olmaktan dolayı çok heyecanlı ve gururluyum. Dergi ekibi, çok yönlü ve güzel her tür kadını yaratıcı ve değerli bir şekilde bir araya getirerek bir başka sarsıcı sayı hazırladı” ifadesini kullandı.

Sampaio ayrıca, “Brezilya’nın kuzeyindeki bir balıkçı kasabasında bir trans olarak doğdum. Brezilya güzel bir ülke ama dünyada trans bireylerin en fazla öldürüldüğü yer; ABD’den üç kat fazla” mesajını yazdı.

Yedi çocuklu bir ailenin mensubu olan Sampaio, “Trans olmak genellikle insanların kalpleri ve zihinlerini sizin yüzünüze kapatması anlamına geliyor. Alaycı, aşağılayıcı ve korkutucu tepkilerle karşılaşıyoruz ve fiziksel şiddet olayları yaşanıyor. Sevgi dolu ve kabul eden bir ailede büyümek tek seçeneğimiz. Bizim için okulda verimli bir deneyim yaşamak veya haysiyetli bir iş bulmak hayal edilemeyecek kadar sınırlı ve zordur” ifadesine yer verdi.

Cinsel yönelimi nedeniyle zorluklar yaşadığını dile getiren model, algının yavaş yavaş kırılmasından memnun olduğunu ekledi.

Sampaio, kariyerine 2016 yılında, “L’Oreal Paris Güzellik Elçisi” seçilerek adım attı.

Vogue Paris kapağında yer alan ilk transseksüel kadın olarak da tarihe geçti.