Güney’de turizm gelirlerinde yüzde 70’lik azalma bekleniyor

Güney Kıbrıs’ın bu yılki turizm gelirlerinde yüzde 70’lik azalma beklendiği ve bunun da, resesyonu hızlandırdığı bildirildi.

Bu yıl için yüzde 5 olarak hesaplanan resesyon oranının değişeceğini yazan Kathimerini gazetesi, Rum Maliye Bakanlığı, Avrupa Komisyonu ve uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından yapılan hesaplamaların, durumun kötüye gittiğine işaret ettiğini kaydetti.

Haberde, bu yılki resesyon oranının yüzde 7,5 ile yüzde 8 arasında olabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

OTELCİLER, İNGİLİZ TURİSTLERİN TEST ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAYI BİLE DÜŞÜNÜYOR

Öte yandan Alithia gazetesi de, “Otelcilik Sektörü Umutsuzluk İçerisinde… İngilizlerin Test Ücretlerini Bile Karşılamayı Düşünüyorlar” başlık ve spotuyla manşete çektiği haberinde, bu yılki turizm sezonunun “fiyaskoyla sonuçlanacağının” tahmin edildiğini ve İngiliz turistlerin büyük çoğunluğunun, PCR testi ücretlerinin yüksek olması nedeniyle tatile gelme planlarından vazgeçtiklerini yazdı.

Gazete, bu durumun otelcileri zora soktuğunu ve İngiliz turistlerin test ücretlerini karşılamayı bile düşündüklerini ancak diğer ülkelerin vatandaşlarının bu konuya tepki gösterebileceklerini kaydetti.

Haberde, bazı otelcilerin otellerini kapatmayı, bazılarınınsa ay sonu açmayı planladıkları otellerini açmamayı düşündükleri ifade edildi.