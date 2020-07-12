Güney KıbrısSürmanşet

Güney’de turizm gelirlerinde yüzde 70’lik azalma bekleniyor

12 Temmuz 2020
Ayia Napa

Güney Kıbrıs’ın bu yılki turizm gelirlerinde yüzde 70’lik azalma beklendiği ve bunun da, resesyonu hızlandırdığı bildirildi.
Bu yıl için yüzde 5 olarak hesaplanan resesyon oranının değişeceğini yazan Kathimerini gazetesi, Rum Maliye Bakanlığı, Avrupa Komisyonu ve uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından yapılan hesaplamaların, durumun kötüye gittiğine işaret ettiğini kaydetti.
Haberde, bu yılki resesyon oranının yüzde 7,5 ile yüzde 8 arasında olabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

OTELCİLER, İNGİLİZ TURİSTLERİN TEST ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAYI BİLE DÜŞÜNÜYOR

Öte yandan Alithia gazetesi de, “Otelcilik Sektörü Umutsuzluk İçerisinde… İngilizlerin Test Ücretlerini Bile Karşılamayı Düşünüyorlar” başlık ve spotuyla manşete çektiği haberinde, bu yılki turizm sezonunun “fiyaskoyla sonuçlanacağının” tahmin edildiğini ve İngiliz turistlerin büyük çoğunluğunun, PCR testi ücretlerinin yüksek olması nedeniyle tatile gelme planlarından vazgeçtiklerini yazdı.
Gazete, bu durumun otelcileri zora soktuğunu ve İngiliz turistlerin test ücretlerini karşılamayı bile düşündüklerini ancak diğer ülkelerin vatandaşlarının bu konuya tepki gösterebileceklerini kaydetti.
Haberde, bazı otelcilerin otellerini kapatmayı, bazılarınınsa ay sonu açmayı planladıkları otellerini açmamayı düşündükleri ifade edildi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 12,5 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 12,5 milyonu geçti

11 Temmuz 2020
Photo of UNESCO’dan Ayasofya açıklaması: Üzgünüz

UNESCO’dan Ayasofya açıklaması: Üzgünüz

11 Temmuz 2020
Photo of Venezuela’da Devlet Başkan Yardımcısı’nda Kovid-19 tespit edildi

Venezuela’da Devlet Başkan Yardımcısı’nda Kovid-19 tespit edildi

11 Temmuz 2020
Photo of Batıda gülen taraf BÜY oldu

Batıda gülen taraf BÜY oldu

10 Temmuz 2020
Photo of Yenicami Efsaneye acımadı: 3-1

Yenicami Efsaneye acımadı: 3-1

10 Temmuz 2020
Photo of Doğan son dakikada

Doğan son dakikada

10 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de corona virüsten son 24 saatte 23 can kaybı

Türkiye’de corona virüsten son 24 saatte 23 can kaybı

10 Temmuz 2020
Photo of Gönyeli Göçmenköy’ü 3 golle geçti

Gönyeli Göçmenköy’ü 3 golle geçti

10 Temmuz 2020
Photo of Dünyada vaka sayısı 12 milyon 431 bin 795

Dünyada vaka sayısı 12 milyon 431 bin 795

10 Temmuz 2020
Photo of Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya kararnamesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya kararnamesi

10 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı