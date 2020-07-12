Kıbrıs

Özyiğit: İhtiyacımız, savaşa değil, barışa yatırımdır

12 Temmuz 2020
Cemal Özyiğit
Cemal Özyiğit

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs’ta ve bölgede askeri faaliyetlerin artırılmasının barışa ve huzura değil, huzursuzluğa ve gerginliğe hizmet ettiğini belirterek, “Kıbrıs’ta, bölgede ihtiyacımız olan savaşa değil barışa yatırımdır” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne askeri eğitim ve fon desteği sağlayacağını açıklamasını değerlendiren Özyiğit, bölgede huzur ve barış ortamını geliştirmenin yolunun tek taraflı işbirlikleri ile değil, tüm taraflarla işbirliği ile hareket etmek olduğunu vurguladı.

Suriye ve Libya’da çatışmaların sürdüğünü, Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge iddiaları, Kıbrıs’ın çevresindeki hidrokarbon gazının çıkarılması, işlenmesi ve ulaşımla ilgili uzlaşının sağlanamamasının gerginliğe neden olduğunu anımsatan Cemal Özyiğit, böylesi bir ortamda ABD’nin uluslararası askeri eğitim ve talim programı çerçevesinde Güney Kıbrıs’a askeri alanda eğitim programı başlatacağını açıklamasının bölgede var olan gerilimi artırmaktan başka bir işe yaramayacağını kaydetti.

ABD’nin bu kararını yeniden gözden geçirerek, BM’nin de olaya müdahil olarak Türkiye ve Yunanistan dahil olmak üzere ilgili taraflarla temas ederek daha geniş işbirliği ortamının yaratılmasına yardımcı olması gerektiğini kaydeden Özyiğit, ilgili tüm taraflarla birlikte diyalog ve işbirliğinin bölgesel istikrar için en akılcıl yol olacağını ifade etti.

 


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