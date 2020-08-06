Dr. Vaiz: Lütfen uyarıları dikkate alın

Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, Temmuz, Ağustos sıcaklarıyla birlikte, özellikle 40-60 yaş arası erkeklerde kalp krizinin yoğun olduğuna dikkat çekerek önemli önerilerde bulundu.

Yoğun kalp krizi, kalp durması ve ani ölümlerin arttığının gözlemlendiğini belirten Dr. Vaiz, “lütfen çok sıcak saatlerde 10.00-16.00 arası mümkünse gölgede kalın”dedi.

Vaiz, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

“Lütfen Dikkat:

Temmuz, Ağustos sıcaklarıyla birlikte 40-60 yaş arası özellikle erkek hastalarımızda yoğun kalp krizi ve kalp durması ,ani ölümlerin arttığı gözleniyor. Lütfen çok sıcak saatlerde 10.00-16.00 arası mümkünse gölgede kalın. Ağır yemekler, kızartmalar, hazır gıdalar tüketmeyin. Aşırı alkol ve sigara içmeyin. Sigarayı bırakın. Çok stresli ortamlarda sakin kalmaya çalışın. Göğüs ağrısı, mide ağrısı, çabuk yorulma, baygınlık, sol kolda uyuşma, aşırı terleme, bulantı, kusma olursa en yakın hastaneye 112 ambulans arayarak başvurun. Kalp krizlerinde ani ölümler ilk saatlerde olur. Ambulanstaki şok cihazları ve eğitimli personalin müdahalesi hayatınızı kurtarır. Genç yaşta kalp ölümlerine teslim olmayın. Sevdikleriniz için uyarıları dikkate alın…”