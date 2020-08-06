EkonomiSürmanşet

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor

6 Ağustos 2020
Altın fiyatları

Altının gram fiyatı, 468 lira ile rekor seviyeye çıkmasının ardından 467 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını 3.135 liradan satılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılıyor.

Dün 2.055 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ve günü yüzde 0,9 değer kazancıyla tamamlayan altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı. Ons altın, saat 10.30 itibarıyla 2.050 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde ise altının ons fiyatına paralel yükselen gram altın, 468 lira ile rekor seviyeye çıktıktan sonra şu dakikalarda 467 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı’da çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını 3.135 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD’deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD’nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Saner: UBP bu saatten sonra çatı aday gibi bir şeyle uğraşmaz

Saner: UBP bu saatten sonra çatı aday gibi bir şeyle uğraşmaz

4 Ağustos 2020
Photo of Londra swap faizi: Gecelik TL swap faizi yüzde 1000’i aştı

Londra swap faizi: Gecelik TL swap faizi yüzde 1000’i aştı

4 Ağustos 2020
Photo of KTTO üyelerine yöneldi

KTTO üyelerine yöneldi

4 Ağustos 2020
Photo of BM: Covid-19, 1 milyar öğrenciyi etkiledi

BM: Covid-19, 1 milyar öğrenciyi etkiledi

4 Ağustos 2020
Photo of Çöp Kamyonu yandı

Çöp Kamyonu yandı

4 Ağustos 2020
Photo of Londra’da TL’nin gecelik faizi yüzde 294’e fırladı

Londra’da TL’nin gecelik faizi yüzde 294’e fırladı

4 Ağustos 2020
Photo of Salgının Rum ekonomisine etkisi: Yüzde 7,5 daralma

Salgının Rum ekonomisine etkisi: Yüzde 7,5 daralma

4 Ağustos 2020
Photo of KTTB: Kalabalık ortamlardan kaçının

KTTB: Kalabalık ortamlardan kaçının

4 Ağustos 2020
Photo of Güney’e bir ayda 36 özel uçuş gerçekleşti

Güney’e bir ayda 36 özel uçuş gerçekleşti

4 Ağustos 2020
Photo of Çobanoğlu bıçakla yaralandı

Çobanoğlu bıçakla yaralandı

4 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı